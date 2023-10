È una storia senza fine quella della strada provinciale 42 da Gesico a Villamar. Nonostante i continui appelli delle amministrazioni comunali, che ormai da anni ne chiedono la manutenzione straordinaria, ad oggi nessun lavoro è previsto.

Iter travagliato

«La Provinciale è un’incompiuta da 40 anni e non si capisce perché – dice il sindaco di Villamar Gianluca Atzeni –. Sarebbe da rivedere completamente. È una strada che è diventata una via di campagna perché impraticabile, non è chiaro perché non venga ultimata. È impossibile che dopo 40 anni la situazione sia questa. L’anno scorso ne hanno asfaltato un pezzo, ma poi si sono fermati». A condividere la necessità che la nuova Provinciale veda la luce, sono anche il sindaco di Gesico Terenzio Schirru e il commissario della Provincia del Sud Sardegna Mario Mossa. «La strada ha avuto una gestazione di 45 anni – spiega Schirru –. Dopo varie battaglie, trent’anni fa ne hanno asfaltato una prima parte e hanno lasciato l’altra bianca. Lo scorso anno hanno lavorato su un secondo tratto ma mancano ancora circa cinque chilometri: quattro nel territorio di Gesico e uno in quello di Villamar». La Provinciale 42 è una via che, se fosse percorribile in sicurezza, sarebbe fondamentale per la viabilità tra Trexenta e Marmilla. «È un fatto che ci penalizza – continua Schirru – Siamo già stati penalizzati quando siamo stati esclusi dal tragitto della Statale 128. È un’opera incompiuta e se la finiranno tra vent’anni qui non resterà più nessuno perché è una via indispensabile per la comunicazione: ci collega con la Marmilla e ci avvicina alla Statale 131». Alla mancanza di collegamenti adeguati si lega anche la questione dello spopolamento. «Dopo più di quarant’anni, dopo che hanno distrutto aziende per far passare la strada, ora ci ritroviamo ancora con un’opera ferma, ogni volta ci dicono che i soldi ci sono ma poi vengono destinati ad altro. Siamo arrabbiati, così non si può andare avanti. Il tutto è legato anche allo spopolamento perché se mancano servizi, scuole e altro, gli abitanti se ne vanno. Abbiamo studenti che frequentano l’alberghiero di Villamar e che fanno tante acrobazie per arrivare lì», conclude Schirru, sindaco in un paese di circa 800 abitanti.

I tempi

«Siamo riusciti lo scorso anno a fare dei lavori grazie a dei fondi di bilancio – spiega il commissario della Provincia Mossa –, ne abbiamo fatto un chilometro e mezzo, partendo da Gesico, ma per arrivare sino a Villamar ci servono soldi. Se si completasse, sarebbe una via importante perché consente di accorciare il percorso dalla zona di Gesico e paesi circostanti, rispetto a Villamar, di almeno mezz’ora e da lì la 131 sarebbe più vicina. La Regione farebbe cosa utile per quella zona della Sardegna se la finanziasse».

