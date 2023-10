La Provinciale 85 è ancora un cantiere 

Un via vai di mezzi come se il tragitto fosse in sicurezza, i lavori conclusi ed il transito consentito a tutti i veicoli. La realtà è però ben diversa, perché gli interventi sulla strada provinciale 85 non sono ancora terminati ed il percorso dovrebbe continuare ad essere inaccessibile ai soli residenti o ai mezzi delle forze dell’ordine e delle squadre di soccorso. Eppure da quando è stato sistemato il nuovo asfalto, accennata la prima segnaletica e sistemato gran parte dei guardrail, il traffico veicolare è aumentato a dismisura, facendo della bretella che collega la città d’Iglesias alla Sp2, uno dei percorsi maggiormente frequentati.

Nel marzo del 2022 partirono i lavori che avrebbero dovuti concludersi nel settembre dello stesso anno. Ma una serie infinita di interruzioni legate principalmente all’aumento dei costi delle materie prime, hanno oltremodo dilatato l’attesa per la restituzione al traffico veicolare della provinciale. Un’attesa sfociata in molteplici criticità vissute non solo da chi quello snodo stradale lo utilizza per raggiungere velocemente la Sp2 in direzione Carbonia o Villamassargia, ma anche dai tanti residenti della zona che, in oltre un anno e mezzo di convivenza con il cantiere, hanno sempre lamentato un’inadeguata messa in sicurezza dei 5 chilometri di percorso.

Due gli sbarramenti che hanno il compito di rallentare il traffico ed istruire i passanti sul fatto che la circolazione sia consentita ai soli residenti. Il primo in prossimità della Sp2 per chi, da quest’ultima, volesse immettersi sulla Sp 85, il secondo è posizionato all’altezza dell’ex casa circondariale, appena oltre il centro d’Iglesias.

RIPRODUZIONE RISERVATA