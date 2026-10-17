«La Provinciale 62 sarà presto più sicura» 

Troppe vite spezzate lungo la Provinciale 62 che collega San Gavino a Sardara, teatro anche di recente di un incidente mortale a poche centinaia di metri dall’ospedale. La Provincia del Medio Campidano vuole mettere fine alla strage e taglia un importante traguardo verso l’ammodernamento della strada, strategica per la viabilità e la sicurezza del territorio. Lo rimarca la vicepresidente, Maura Boi: «Abbiamo approvato il Documento di indirizzo alla progettazione Dip, un atto fondamentale che definisce gli obiettivi, le linee guida e gli indirizzi tecnici per la fase progettuale. Questo documento rappresenta il primo passo concreto verso un’infrastruttura più sicura e moderna, in linea con le esigenze di cittadini e imprese».

L’intervento

Con una spesa di 22,2 milioni di euro, ci sarà una suddivisione delle risorse tra lavori e sicurezza (13,9 milioni di euro) e fase progettuale (2,5 milioni di euro). L’approvazione del Dip consente ora di procedere con trasparenza e precisione, rispettando le fasi tecniche e amministrative. «L’approvazione di questo documento – sottolinea Maura Boi - è un risultato importante per il territorio. Questa strada rappresenta un collegamento fondamentale per la mobilità quotidiana di migliaia di cittadini e per lo sviluppo economico della zona. Con questo atto, diamo avvio a un percorso strutturato che ci porterà a garantire maggiore sicurezza, fluidità e accessibilità per tutti gli utenti della strada».

Da San Gavino

Questo tracciato, molto insidioso in alcuni tratti, è un’opera fondamentale per il sindaco di San Gavino, Stefano Altea: «Consentirà una viabilità sicura verso il nuovo ospedale e non solo. Le strade che passano per San Gavino sono percorse da migliaia di persone ogni giorno e investire sui trasporti è essenziale per connettere i Comuni delle provincie confinanti con i servizi presenti nel nostro paese, ferrovie, sanità e scuola tra tutte».

Da Sardara

La Sp 62 è fondamentale per il territorio, ricorda il sindaco di Sardara, Giorgio Zucca: «Transitano quotidianamente autobus che trasportano studenti e lavoratori diretti all’area industriale di Villacidro, mezzi pesanti, ambulanze e tutto il traffico per l’ospedale. Per questo, propongo l’apertura immediata di un tavolo istituzionale tra Provincia e Comuni di Sardara e San Gavino, finalizzato ad adottare misure urgenti e a programmare interventi strutturali».

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