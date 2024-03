La Provinciale 45? A fare i lavori ci pensano i sindaci 

Finanziamento, gara d’appalto, esecuzione delle opere e collaudo. Tutto in nove mesi. Un piccolo record, quasi un miracolo rispetto ai quarant’anni d’attesa durante i quali i Comuni di Genuri e Setzu hanno ripetutamente – e invano – chiesto alla Provincia del Sud Sardegna un intervento nei nove chilometri della Provinciale 45, dal bivio di Turri e Tuili al confine con l’Oristanese. Stanchi di aspettare, i sindaci Sandro Branca di Genuri e Sandro Palla di Setzu hanno fatto da soli.

La svolta

«Appena insediato ho chiesto un dossier sulla SP45, scoprendo così che ogni amministratore aveva chiesto alla Provincia di intervenire, senza alcun successo – racconta Branca –. Io stesso mi sono rivolto all’ufficio competente, mi hanno risposto che gli interventi si fanno in base alla percorrenza, ovvero al numero di veicoli che attraversano la strada. Visto che Genuri è l’ultimo comune in fondo a sinistra del Medio Campidano, non sarebbero intervenuti mai». Da qui il patto con il vicino sindaco Palla: «Abbiamo provato ogni anno ma la risposta è sempre stata negativa. Non c’erano soldi. Allora ci siamo messi al lavoro per garantire sicurezza su una strada usata non solo dai residenti ma anche dai turisti», conferma Palla. Con circa un milione e 800mila euro la pratica è stata risolta e grazie al ribasso d’asta sono stati eseguiti i lavori nel tratto urbano della SP45 a Genuri e realizzate opere viarie e una griglia di contenimento delle acque a Setzu. «Questa è la dimostrazione di quanto la Provincia sia inadeguata, diano i soldi ai Comuni e le cose verranno completate. Non si tratta solo della SP 45, la Provinciale che porta al sito Unesco Su Nuraxi a Barumini è in condizioni pietose», conclude Branca.

Il cantiere

Nel Medio Campidano la storia dei sindaci Branca e Palla ha fatto notizia proprio come l’impresa del loro collega di Sardara Giorgio Zucca che, invece, è riuscito a far aprire il cantiere sulla Provinciale per Pabillonis. «Come ho fatto? Sono andato due volte dal prefetto, ho minacciato di chiudere il traffico ai mezzi pesanti e mi sono creato delle antipatie, ma non mi importa». Dopo un breve stop, i lavori ora procedono.

La difesa

Rispedisce al mittente le accuse di inefficienza, il commissario della Provincia Sud Sardegna Mario Mossa: «Qui si lavora, eccome. Se qualche sindaco dice il contrario venga e gli mostrerò che ogni euro è stato investito in cantieri avviati o in fase di apertura. Lavoriamo con un organico sottodimensionato, per fortuna da mercoledì ai 95 dipendenti se ne aggiungeranno altri cinque – ribatte Mossa –. C’è da dire che, soprattutto nel settore dei Lavori pubblici, il fatto che l’ente sia commissariato rende le procedure più snelle ed efficienti». Dello stesso avviso il sub commissario per il Medio Campidano Ignazio Tolu: «A chi si chiede cosa faccio io qui, dico: assolvo al mio ruolo di sostegno all’amministratore unico Mossa. Con pochissime risorse ci occupiamo di 1.300 chilometri di strade e 54 plessi scolastici in un territorio vastissimo». A proposito di numeri: i cantieri attuali della Provincia sono 26 per oltre 26 milioni di euro. Quelli più importanti riguardano la messa in sicurezza dei ponti sul rio Flumini Malu sulle Provinciali 69 e 63 per 5 milioni di euro, stesso importo per i lavori sul ponte della Sp 36 sul rio Fluminimannu a Villanovafranca, mentre 2 milioni e 600mila euro sono quelli destinati alla strada Sardara-Pabillonis, due milioni alla viabilità nel comparto Serramanna, Samassi e Serrenti.

