La Provinciale 2 è ancora pericolosa 

La scena sulla Provinciale 2 sta diventando una pericolosa consuetudine: il tir di turno si immette sulla corsia più interna, chiede strada al mezzo che precede e sorpassa. Peraltro ben oltre gli 80 chilometri all’ora oltre i quali non si può andare, e in tratti ancora sconnessi della quattro corsie.

I pericoli

Il fatto che per 12 chilometri esista la barriera centrale in cemento (costruita per prevenire scontri frontali) non significa che la Sp2 fra Carbonia e Villamassargia sia del tutto sicura. Persistono situazioni di pericolo: le condizioni ancora inaccettabili di una parte del tracciato e la condotta di guida soprattutto dei conducenti dei mezzi pesanti che hanno il divieto di sorpassarsi fra di loro e di sorpassare le auto. Sulle carenze strutturali tuonano gli automobilisti: «Fra Barega, Tanì e Is Pireddas ci sono ancora avvallamenti e crepe – accusa Federico Piras, di Carbonia, impiegato in un’azienda cagliaritana – che fanno sbandare in condizioni normali, figuriamoci quando piove». La Provincia aveva riasfaltato mesi fa il tratto che va da Villamassargia sin quasi lo svincolo di Barega: «Ma il troncone centrale della Sp2 è ancora una oscenità – dice Luigi Matteu, allevatore di Carbonia – e va risolto il problema anche delle stradine di penetrazione agraria che sbucano lateralmente senza preavviso: la segnaletica è assente, e invece dove c’è è nascosta dagli arbusti». Inoltre, in prossimità di Barbusi non sono stati ricollocati tutti i pannelli verdi con i catarifrangenti, e numerosi paletti mancano anche sui guard-rail laterali.

La Provincia

Poi c’è un altro aspetto che preoccupa pure il nuovo commissario della Provincia, Sergio Murgia che percorre la Sp2 per raggiungere Carbonia: la condotta di guida dei mezzi pesanti. Non è inusuale che transitino nella corsia di sorpasso a velocità inadeguate: «Per quest’ultimo aspetto – analizza – ci appelliamo al senso civico dei conducenti, sugli altri è in corso un ragionamento legato alle variazioni di bilancio». Nello specifico proprio ieri Murgia ha svolto un incontro con gli uffici tecnici: «Stiamo verificando le criticità sulla scorta del possibile arrivo dall’assessorato regionale Lavori pubblici di circa 6 milioni per il Sud Sardegna e in base alla ripartizione secondo i chilometri, al Sulcis dovrebbe spettare più di un milione, a giorni saremo più precisi».

RIPRODUZIONE RISERVATA