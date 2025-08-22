VaiOnline
Maracalagonis.
23 agosto 2025 alle 00:25

«La Provinciale 15 rovinata dai lavori per il Tyrrhenian link» 

La Città metropolitana rimette a nuovo la strada, poi i successivi scavi per la messa in opera dell’elettrodotto Tyrrhenian Link la rendono sconnessa e pericolosa. Così Gianluca Mudu, consigliere comunale a Maracalagonis, trasmette un esposto al Prefetto di Cagliari, alla Città Metropolitana e alla sindaca del suo paese Francesca Fadda per denunciare i nuovi problemi lungo il tratto della Provinciale 15 interessato ai lavori. «Ho personalmente accertato la scarsissima qualità dei ripristini», spiega Mudu: «Avvallamenti, dislivelli e un manto stradale dissestato che mettono a rischio la sicurezza degli automobilisti e soprattutto di chi viaggia sulle due ruote. Il 28 luglio ho chiesto anche l’intervento della sindaca sulla Città metropolitana. A oggi non è cambiato nulla. Voglio sapere anche se il cantiere è chiuso o no».

La Provinciale 15 è percorsa regolarmente da auto, motocicli, scooter e biciclette: «I lavori hanno interessato la parte destra della corsia» per chi è diretto verso la Statale 125, aggiunge Mudu, «chiedo verifiche tecniche urgenti, il richiamo formale all’impresa esecutrice e ogni intervento necessario per mettere in sicurezza la strada».

Ieri la sindaca Fadda ha assicurato di essere intervenuta sul problema prima di Ferragosto. «Mi risulta che i lavori debbano essere ancora ultimati e che per lunedì sia in programma un incontro tra la Città metropolitana e l’impresa».

Giampiero Marras