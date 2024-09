«La Provincia, voce del territorio» 

Marzia Mameli è stata consigliere comunale nella Bari Sardo delle bombe, tra il 1995 e il 1997. Trent’anni dopo è stata nominata amministratore straordinario della Provincia dell’Ogliastra fresca di (ri)costituzione, sebbene un referendum popolare del 2012 l’abbia cancellata. «Auspichiamo che la Provincia riparta, confidando che diventi il governo decentrato sul territorio di cui l’ente deve farsi promotore». Cinquantasei anni, assistente sociale, Mameli ha il dovere di traghettare la nuova entità istituzionale verso la ripresa delle piene funzionalità, ripartendo da quell’organismo ibrido che era stato battezzato “Zona omogenea dell’Ogliastra”, costola della Provincia di Nuoro rimasta con una ventina di dipendenti in servizio tra le sedi di Tortolì e Lanusei. «Abbastanza pochi rispetto al totale dell’intera Provincia», afferma Mameli.

Al comando

Con la legge regionale del 4 febbraio 2016 era stata costituita la Zona omogenea dell’Ogliastra, per la quale direzione il 16 gennaio 2017 era stato nominato sub commissario Tonino Mereu. Un anno fa, dopo due modifiche e una nuova legge la ri-fondazione della Provincia. «La Zona omogenea - dice Marzia Mameli - ha fatto quello che ha potuto». Lei, che dal 2017 al 2023 è stata giudice onorario del Tribunale dei minori di Cagliari, ha una missione con scadenza 2025: «È una fase propedeutica alla ripartenza che inizierà subito dopo le elezioni del prossimo anno. Auspico piena condivisione con Nuoro, nel rispetto delle esigenze del nostro territorio». Le province sono risorte benché la volontà popolare abbia espresso parere contrario: «È vero, ma io credo che le province abbiano una loro funzione se gestite bene. È quell’entità che deve farsi portavoce del territorio verso gli enti superiori».

Nuova fase

Come assistente sociale, Marzia Mameli ha lavorato in mezza Ogliastra. Primo incarico a settembre del 1990, a Loceri. E poi a Cardedu, Tertenia, Urzulei, nella sua Bari Sardo e, dal 2000, a Tortolì. Fino a diventare, nel 2020, coordinatrice del Plus Ogliastra, la rete dell’assistenza di cui il Comune di Tortolì è capofila. A febbraio 2024 ha corso tra le fila del Pd per un posto in Consiglio regionale. «In questo periodo - spiega il neo amministratore - possiamo anche fare programmazione e gestire eventuali finanziamenti, dalla viabilità all’edilizia scolastica. Tra i compiti c’è il bilancio di previsione 2025». Il tutto in collaborazione con Nanni Basolu, nominato commissario liquidatore.

