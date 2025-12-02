VaiOnline
Olbia.
03 dicembre 2025 alle 00:29

La Provincia vende sei case cantoniere  

Case cantoniere cedesi: è quanto ha deciso il Consiglio della Provincia Gallura Nord Est Sardegna, convocato ieri per approvare sei punti all'ordine del giorno, tra cui il Piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili di proprietà dell'ente. La Provincia mette in vendita sei degli otto immobili rosso pompeiano, dismessi intorno agli anni Ottanta. Sono le residenze dei manutentori delle strade, nate in Sardegna da un'idea del deputato Giovanni Antonio Carbonazzi, ingegnere al servizio dei Savoia, spedito nell'isola per studiare come migliorare la viabilità.

Fatta eccezione per quelle situate a Marinella e a Cugnana, in comodato d'uso gratuito a una cooperativa e alla Diocesi di Tempio Ampurias per attività sociali e di sostegno ai giovani in difficoltà, sul mercato (previo bando pubblico), le case cantoniere Juncu ad Aggius, Tucconi a Berchidda, Concarabella a Oschiri, Spadulazzu a Telti, Scopetu e L’arena (Bassacutena) a Tempio. Edifici (sotto la tutela della Soprintendenza) da 150 metri quadri fino a oltre 500, con aree verdi di pertinenza che superano anche i quattromila metri quadrati, la Provincia mette in vendita un patrimonio di circa un milione e duecentomila euro.

