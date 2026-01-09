La Provincia scommette sulle biblioteche comunali  

“Provincia che legge”: il Medio Campidano riconosce e sostiene il Sistema bibliotecario Monte Linas, una rete di biblioteche che promuove la lettura come mezzo in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva. È la decisione unanime dei 10 consiglieri e del presidente, Giuseppe de Fanti, nella seduta dell’Aula di fine anno.

Per la gestione sono stati stanziati 360 mila e 443 euro, fondi della Regione, e circa 60 mila euro dagli enti soci. Si tratta della più grande infrastruttura sociale del territorio, 7 biblioteche comunali (Arbus, Gonnosfanadiga, Pabillonis, Guspini, San Gavino, Sardara, Villacidro), 3 scolastiche, una specialistica, un bacino di circa 50 mila abitanti e 11 figure professionali impiegate. «Le realtà che ne fanno parte – ricorda la consigliera alla Pubblica istruzione, Maura Boi – sono i centri civici del futuro, luoghi di incontro, promozione della lettura e dialogo interculturale. Il consigliere alla Cultura, Giacomo Porru, avanza una proposta. «La Marmilla ha un sistema bibliotecario, ma anche un suo festival letterario come anche altri Comuni, la Provincia potrebbe unirli sotto lo stesso tetto».

Idea condivisa. «Argomento interessante – riferisce de Fanti – se n’è fatto cenno nelle linee programmatiche. Non sarebbe male promuovere tutti i festival letterari in unico calendario e sostenerli economicamente. Verificheremo la fattibilità». (s. r.)

