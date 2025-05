La Provincia risorta, i numeri 

Inviata

Sanluri. Due capoluoghi, 36 impiegati e un pacchetto di lavori in corso che tra scuole e strade supera i 15 milioni di euro. Sono questi i numeri della macchina che verrà consegnata nelle mani del futuro presidente della Provincia del Medio Campidano con i suoi 28 Comuni, i 90.694 abitanti e una superficie di 1.516,85 chilometri quadrati. Una dotazione di soldi e impiegati ridotta rispetto a quella che l’attuale amministratore straordinario dell’ente, Roberto Cadeddu, sta confezionando in vista del passaggio di consegne che dovrebbe arrivare a ottobre, dopo le elezioni. Dopo aver approvato lo statuto, il prossimo passo – infatti – sarà quello di dare forma ai regolamenti e al piano che individua le risorse economiche necessarie e un numero di impiegati e operai più alto di quello attuale.

I numeri

La Provincia del Medio Campidano nasce come costola di quella del Sud Sardegna, e proprio ai 120 dipendenti di quest’ultima nelle settimane scorse è stato somministrato un questionario chiedendo dove preferissero lavorare in seguito alla scissione: 64 hanno scelto il Sulcis Iglesiente, 20 la porzione allargata della Città metropolitana e 36 hanno chiesto di lavorare negli uffici del Medio Campidano, in via Paganini a Sanluri (visto che l’altro capoluogo, Villacidro, ospita solo la sede del Consiglio). In base alle necessità dell’ente, tuttavia, gli ultimi studi tecnici hanno disegnato per il Medio Campidano una pianta organica di 90 dipendenti, di cui 87 tra impiegati e operai e tre dirigenti, con un costo di funzionamento medio annuale di circa cinque milioni di euro. Sono questi i parametri chiave secondo i quali il futuro presidente opererà. Sui conti, tuttavia, qualcosa potrebbe cambiare. Se il contratto dei lavoratori venisse adeguato a quello regionale le risorse necessarie a pagare i dipendenti salirebbero rispetto alla previsione attuale che è di circa tre milioni di euro all’anno.

La proroga

«L’obiettivo è consegnare al futuro presidente una Provincia che abbia i conti in ordine e un parco di progetti ben avviato e attività già in corso», assicura l’amministratore Roberto Cadeddu, nominato il 19 settembre del 2024 con una delibera che gli assegnava l’incarico fino al 30 aprile, poi prorogato al 31 luglio, giorno entro il quale la Regione dovrà indire le elezioni Provinciali che da quel momento dovranno tenersi entro sessanta giorni. Si tratterà di elezioni di secondo livello, vale a dire che a votare saranno sindaci e consiglieri dei 28 Comuni che fanno parte della Provincia e, tra loro, sarà scelta l’assemblea e il nome del presidente. In base alla legge Delrio i seggi saranno 10 (nell’ultima consiliatura erano 24 più quello del presidente), oltre agli assessori e al presidente della Giunta provinciale.

Le priorità

A coloro che gestiranno l’ente intermedio, poiché le funzioni di Protezione civile, Turismo e Politiche del lavoro non sono più di loro competenza, non resterà che occuparsi di strade, scuole e ambiente, tre temi che da queste parti sono tutt’altro che secondari. La viabilità si snoda per 332 chilometri sui quali in questo momento sono operativi sette cantieri per un totale di 4.746.000 euro. In particolare ci sono lavori in corso sulla SP 36, tra la 197 e la località San Simone (300mila euro), la SP 43, nel ponte sul Flumini Mannu (871mila euro), la SP 46 tra Villamar e Lunamatrona (300mila euro), la SP 50 dalla SP 46 al confine con la Provincia di Oristano (300mila euro), SP 51 dalla SP 49 a Ussaramanna (300mila euro), SP 56 tra Samassi e Serrenti (937.448 euro), la SP 65 da Funtanazza a Montevecchio (745mila euro) e la SP 67 tra Gonnosfanadiga e Arbus (993.454 euro). Ancora più ricco il capitolo scuole con un totale di 10.293.128 euro. Sono in corso lavori all’istituto Lussu di San Gavino (1.027.000 euro), al Volta nella sede di Serramanna (288.636 euro) e in quella di Guspini, all’Ipsar di Arbus con due interventi (da 390mila euro e da 1.214.386, all’Ipsia di Guspini (621.850 euro) e al Tuveri di Villamar (925mila euro).

