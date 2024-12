La Provincia resuscitata annuncia tagli alla scuola 

Alla prima assemblea della resuscitata provincia dell’Ogliastra, convocata dall’amministratrice straordinaria Marzia Mameli per discutere del piano di programmazione della rete scolastica 2025/2026, le polemiche sono divampate sul paventato taglio di un’altra autonomia scolastica. A rischio Tertenia e Ilbono. Le autonomie passerebbero da 11 a 10. Analizzando i dati dell'organico 2024/2025, le autonomie a rischio sono quelle con un numero di alunni ridotto (inferiore alle 400 unità). Nel territorio gli istituti comprensivi di Tertenia (363 alunni) e Ilbono (366) rientrano in questa casistica. «Sono linee guida assurde. Si tratta di una perequazione poco equa», sbotta Giulio Murgia, sindaco di Tertenia. Più che preoccupato, il primo cittadino si dice «offeso» dai parametri adottati nei vari territori. Esprime perplessità anche Barbara Marongiu, responsabile di Cisl scuola: «Le proporzioni sono ridicole. Queste decisioni non rispettano nemmeno i criteri delle linee guida». La sindacalista annuncia una mobilitazione nel caso la decisione non verrà rivista: «Stiamo togliendo ancora servizi al territorio, con l’aggravante di creare disagi gestionali agli Istituti, poco appetibili anche per i docenti». (ro. se.)

