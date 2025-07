«La Provincia pulisca le cunette della Sp76» 

Continua lo scontro istituzionale tra Comune di Sant’Antioco e Provincia del Sulcis Iglesiente. Il sindaco Ignazio Locci ha firmato un’ordinanza destinata all’amministratore straordinario Sergio Murgia, per l’immediata rimozione di rifiuti indifferenziati, depositati nelle cunette della strada provinciale 76, ricadenti nel territorio del Comune di Sant’Antioco.

«Procedere con carattere d’urgenza e comunque entro 8 giorni dalla notifica della presente ordinanza, alla rimozione e smaltimento dei rifiuti indifferenziati depositati lungo i tratti stradali provinciali - è scritto nel documento - in ambo i lati della strada e, in tutte le cunette e le pertinenze stradali di competenza provinciale». La procedura utilizzata fa seguito alle diverse prese di posizione del sindaco di Sant’Antioco che lo definisce un atto dovuto, già utilizzato in passato anche nei confronti dell’Anas. L’ordinanza intima anche «di effettuare contestualmente il ripristino del decoro e della sicurezza ambientale, con pulizia delle cunette». In una precedente lettera, Locci aveva evidenziato la mancanza di guardrail lungo la strada provinciale. «L'ordinanza del sindaco è stata notificata alla Provincia del Sulcis Iglesiente solo in tardissima mattinata - ha detto Murgia - leggeremo le motivazioni e la riscontreremo entro la giornata odierna».

