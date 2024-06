La provincia più tropicale d’Italia 

Sarà l’anticiclone africano a scatenare quest’ondata di caldo torrido che anticipa l’estate ma a guardare i dati da qualche anno in città la temperatura sale. Nel 2022 sono stati toccati anche i 42 gradi e di notte il caldo tropicale ha tolto sonno e un po’ di salute ai cittadini.

Il record

Per essere precisi, Oristano ha conosciuto 65 notti tropicali, il numero in assoluto più alto in Italia rispetto a tutti gli altri capoluoghi di provincia; Bologna la seconda ne ha vissuto18 in meno, Genova 19. E non è un bel dato, il clima tropicale è tipico delle zone torride. Oristano non è a quei livelli, resta il fatto che per più di due mesi la temperatura notturna non è mai scesa sotto i 20 gradi. Durante queste notti il caldo è molto intenso «e può essere percepito un forte disagio fisico, sia da parte delle persone che da parte degli animali», sottolineano gli esperti. Tradotto: certe notti fa un caldo boia, aria condizionata a palla altrimenti si respira a fatica. Il dato di fatto è che la temperatura sale, fa più caldo e piove meno.

Temperatura in aumento

I numeri Istat, presentati nella cinquantesima giornata mondiale dell’ambiente celebrata dalle Nazioni Unite (frutto del monitoraggio dell’Arpas nella stazione meteo-pluviometrica del vivaio forestale) dicono che in città la temperatura è in costante aumento; le stagioni sono più calde e meno piovose. Su 365 giorni 169 sono considerati estivi quindi con un livello medio di 26 gradi. Dal 2008, il 2022 (ultima rilevazione disponibile) è stato l’anno con la temperatura media più alta: 18,8 gradi (0,7 superiore al 2021 e 0,6 rispetto al 2018). Ma anche altri dati raccontano stagioni sempre più calde. La differenza 2022 dal valore medio 2006-2015 risulta aumentata di 1,2 gradi, la più alta degli ultimi sette anni. E ancora. Nel 2022 la temperatura più bassa dell’anno è stata di 0,6 gradi, la massima di 26,4 con una punta di 42 gradi.

Meno pioggia

Per quanto riguarda invece le precipitazioni il diagramma è meno continuo rispetto alle temperature. L’Istat comunica che nel 2022 a Oristano 560,8 millimetri di pioggia a fronte di una media dei 109 capoluoghi di provincia di 598 millimetri. Rispetto al 2021 le precipitazioni sono diminuite di 3 millimetri ma rispetto al 2018 (anno di abbondanza) il calo è stato pauroso: 490 millimetri in memo. L’annata più secca nel 2017 con appena 415 millimetri. La differenza 2022 dal valore medio 2006-2015 è stata di 3,2 millimetri e un valore medio di 564. L’Istat non segnala una giornata di vero gelo.

In sintesi i dati dicono che le temperature salgono in tutti i mesi dell’anno con punte notturne insopportabili per oltre due mesi. I cambiamenti ci sono e ancora ci saranno ma la tendenza per Oristano, e in generale per tutta l’Italia, è di un aumento delle temperature e di una scarsa piovosità. Oristano grazie alla diga Eleonora che soddisfa i bisogni irrigui e i sette pozzi artesiani arricchiti dall’acqua proveniente dalle sorgenti di Bonarcado riesce a garantire l’acqua ai residenti. Si può soffrire per il caldo ma non per la sete, per ora.

