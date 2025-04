«La Provincia non è allo sbando» 

«Farebbero bene, i consiglieri comunali Umberto Marcoli, Giuseppe Obinu e Maria Obinu a non avventurarsi in questioni che non conoscono: è vero, la Provincia fa i conti con una situazione economica critica ma non sono mai venuti meno i servizi essenziali». Mentre il Consiglio comunale, attraverso una mozione approvata con 16 voti, dà mandato al sindaco di sollecitare la Regione affinché vengano indette al più presto le elezioni provinciali di secondo livello, dalla sede di via Carboni si leva la voce dell’Amministratore straordinario, Battista Ghisu.

L'accusa

«I firmatari del documento sostengono che la mancanza di un Ente con rappresentanza politica abbia impedito la realizzazione di strategie locali adeguate e abbia determinato il congelamento delle decisioni importanti per la comunità - osserva l’ex consigliere provinciale che a ottobre 2024 ha sostituito Massimo Torrente - Ignorano, forse, che sono sempre stati garantiti i servizi in materia ambientale e scolastica. E sul fronte viabilità, pur con risorse contingentate, si sono aperti cantieri ogni settimana». Non solo. «Oltre ad aver ottenuto dalla Regione 10 milioni di euro per la viabilità, gli uffici sono riusciti ad accedere a Fondi di coesione per 23 milioni».

«Parola ai cittadini»

Ghisu condivide la necessità di rinnovare gli organi di governo delle Province «ma in maniera democratica, dando ai cittadini la possibilità di esprimere la loro volontà». Parola agli elettori, dunque, come peraltro auspicato dal sindaco, Massimiliano Sanna, che durante il dibattito sulla mozione ha ottenuto che il documento proposto dai tre consiglieri di Progetto Sardegna venisse integrato «con l’impegno a portare avanti anche le elezioni di primo livello». Una strada battuta anche dalla commissione Autonomia del Consiglio regionale attraverso un disegno di legge.

Nell’Isola che, come ricordato nella mozione è l’unica regione a non aver ottemperato all’obbligo costituzionale di rinnovare le cariche politiche negli enti intermedi, la scadenza fissata dalla Giunta Todde per indire le consultazioni, dovrebbe essere quella del 30 aprile. «Ma prima - spiega Ghisu - si dovranno svolgere i referendum nei Comuni che devono “decidere” in quale Ente collocarsi». E soprattutto si dovrà sciogliere il nodo: elezioni di primo livello (cittadini alle urne) o di secondo (decisioni in capo a sindaci e consiglieri comunali in carica).

