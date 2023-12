«La Provincia non ci informò del rischio crollo» 

«Non sapevo del rischio crollo del ponte di ferro e non lo sapeva neppure il Comune, la relazione che ci inviò la Provincia non conteneva la frase che compare a pagina 4». A renderlo noto – documenti alla mano - è il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu che considera gravissimo il comportamento della Provincia del Sud Sardegna. «La frase “rischio crollo incipiente” – spiega Porcu - è stata aggiunta in un secondo momento, in fase di revisione, e la data non è stata modificata». E dunque «il Comune – aggiunge – era assolutamente all’oscuro del pericolo crollo, contrariamente a quanto sostiene il commissario della Provincia». Ci sarebbero, insomma, due relazioni diverse: la prima, l’unica che sarebbe stata inviata al Comune, è quella originaria. La seconda è quella revisionata (la revisione è del 6 giugno 2022, sul frontespizio è indicato sempre il 5 agosto 2021): «Oltre al rischio crollo che non compare da nessuna parte nei documenti inviati al Comune di Villaputzu nella relazione in nostro possesso si parla di guado come viabilità alternativa. Nella relazione revisionata e non in nostro possesso il guado è stato bocciato».

Le differenze

Quelle di rilievo sono a pagina 4 e pagina 20. Nella prima versione si legge che “l’attraversamento del Flumendosa versa in condizioni di degrado molto avanzate tali da necessitare l’esecuzione di interventi di risanamento e recupero strutturale, senza indugio alcuno”. Nella seconda è stato aggiunto che “il ponte di ferro è a rischio crollo incipiente e come tale va immediatamente chiuso al traffico”. Possibile che una frase così importante sia stata considerata dalla Provincia come una semplice “revisione”? A pagina 20 il passaggio sul guado: nel primo caso si legge che “si potrebbe prevedere un attraversamento in alveo da utilizzarsi solo nella stagione magra”. Nella seconda versione “si esclude l’impiego del guado”.

Il sindaco

Mette in luce un’altra differenza: «Nella relazione inviata al Comune per la conferenza di servizi del 2021 – dice – compare un modello di calcolo per la verifica statica della struttura del ponte diverso dal modello di calcolo presente nella relazione revisionata. Qual è il modello di calcolo corretto tra i due utilizzati?». Sempre secondo Porcu «anche nell’ipotesi in cui alcune delle informazioni che si trovano nel documento del 2023 fossero state presenti già nel 2021, vista la loro importanza e gravità, ci si sarebbe aspettati una maggiore condivisione della loro esistenza, in maniera tale da sopperire ad una eventuale svista, svista che peraltro avrebbe riguardato non solo il comune di Villaputzu ma tutti gli enti interessati per esprimere i pareri sul progetto». Due versioni, insomma, contrapposte: da una parte la Provincia che insiste sul fatto che il sindaco era a conoscenza del rischio crollo, dall’altra il sindaco che smentisce con forza. In ogni caso sembra certo che i cittadini, almeno per un anno e mezzo, sono transitati su un ponte a rischio crollo.

