La Provincia nella famiglia di Talità Kum 

«Non smetteremo un solo giorno di lavorare per pretendere che sia la sanità pubblica la prima a dare tutte le risposte ai cittadini ma, nel frattempo, tutti devono fare la propria parte affinché le attività di prevenzione e di prima assistenza non si fermino». Parte da questo assunto Mauro Usai per annunciare che la Provincia del Sulcis Iglesiente, che guida dallo scorso ottobre, farà parte della grande famiglia di Talità Kum, il sistema di assistenza gratuita garantito da medici, infermieri e operatori volontari e promosso dalla cooperativa sociale Casa Emmaus.

L’iniziativa

La decisione, che prevede un contributo di ventimila euro per il 2006, è stata annunciata ieri durante un incontro che, oltre a Usai ha visto presenti le consigliere provinciali Isangela Mascia e Daniela Massa e il responsabile degli ambulatori Talità Kum Gianni Salis. Si tratta di un contributo che si somma a quelli già stanziati dal Comune di Iglesias, dove il progetto ha la sua sede principale, e da quelli di Carbonia, Perdaxius, Carloforte e Gonnesa. Un primo nucleo al quale stanno deliberando di unirsi diversi altri centri: «Non potrebbe essere altrimenti – aggiunge Usai – visto che si tratta di un sistema di assistenza gratuita di prossimità che mette al primo posto le attività di prevenzione fondamentale per evitare che il paziente ricorra al medico soltanto quando ormai la patologia è conclamata». Il concetto fondamentale è proprio quello della medicina di prossimità: «Noi amministratori tocchiamo con mano ogni giorno le difficoltà dei cittadini per l’accesso alle cure – dice Isangela Mascia consigliera delegata per le Pari opportunità e la coesione sociale ma anche sindaca di Domusnovas – combattiamo affinché la sanità pubblica dia risposte ma sappiamo anche quanto prezioso sia il ruolo dei volontari. E in questo caso parliamo di volontari con competenze di altissimo livello che si mettono a disposizione degli ultimi». Spesso le categorie più fragili sono le più difficili da coinvolgere perché hanno perso fiducia nel sistema e rinunciano alle cure: «A queste persone vorremmo ridare la voglia di curarsi – aggiunge Daniela Massa, consigliera delegata all’Istruzione – crediamo che la strada intrapresa da Talità Kum sia validissima per provarci».

I dati

I numeri elencati ieri da Gianni Salis ne sono la prova: «In soli 9 mesi venti specialisti si sono messi a disposizione per una media di 250 visite gratuite al mese nel poliambulatorio e ora è decollata anche l’attività del “Care-van” ovvero l’ambulatorio a domicilio, al momento per le attività di prevenzione oculistica, ginecologica e senologica. Il paziente arriva sia tramite i servizi sociali sia spontaneamente. Esiste un Isee di riferimento perché l’obiettivo è dare risposte a chi non ha mezzi per trovarle da solo. Dare risposte ai casi minori – ha sottolineato il medico – significa evitare che si trasformino in casi maggiori. E lo si fa continuando a lavorare anche per una sinergia con la sanità pubblica.

La critica

C’è chi, nel Consiglio provinciale, non condivide però la scelta annunciata ieri: «Così si umilia il diritto pubblico alla salute. – afferma la consigliera Daniela Garau – Non possiamo accettare che la tutela della salute si trasformi da diritto inalienabile in una concessione benevola, né che le decisioni sul futuro del nostro territorio vengano prese nel chiuso di una stanza, ignorando il confronto democratico. Finanziare ambulatori privati con soldi pubblici significa firmare la resa della Regione. Si avalla l’esistenza di una sanità di serie A per chi può pagare e una “sanità della carità” per pochi eletti. La Commissione provinciale si faccia carico di un atto d'indirizzo forte verso la Regione, perché il Sulcis non chiede elemosina ma il ripristino dei servizi sanitari essenziali».

RIPRODUZIONE RISERVATA