«La Provincia incasserà 20 milioni» 

Venti milioni di euro sbloccati in una settimana e messi a disposizione del Sulcis Iglesiente. La Provincia teneva da anni nel freezer importanti progetti per i quali dalla Regione non erano arrivati i fondi già assegnati al territorio: soldi per piste ciclabili, canale navigabile di Sant’Antioco e altri progetti. Ne ha preso atto il neo presidente della Provincia Mauro Usai non appena si è insediato negli uffici dell’ente di via Mazzini a Carbonia e li ha immediatamente reclamati. La buona notizia, arrivata ieri sera, è che il reclamo ha funzionato e i soldi sono in arrivo.

I finanziamenti

«Una cifra incredibilmente ferma da anni – sottolinea Usai – per la quale non intendevo far passare un solo giorno di più: sono fondi che arrivano in parte dal Piano Sulcis e in parte dal Fondo sviluppo e coesione (Fsc) che la burocrazia in tutto questo tempo ha tenuto fermi, bloccando progettazione e sviluppo. Ora sono arrivate le risposte dall’assessorato regionale agli Enti locali per i sei milioni e ottocentomila euro e dall’assessorato all’Industria per i tredici milioni». Sei milioni per gli interventi nelle strade del Sulcis, ottocentomila per completare le piste ciclabili già realizzate nel Sulcis e tredici milooni per tutta la parte di collegamento delI’Iglesiente: da Siliqua, passando per Iglesias, Fontanamare, Gonnesa e altre zone. Stessa strada seguiremo per il canale navigabile di Sant’Antioco e per altri progetti che il territorio attende». Ora che succede? «Firmate le delibere, ora aspettiamo gli atti di convenzione che ci assegnano le risorse. Da qui a riceverle passerà qualche mese, ma noi abbiamo un bel fondo cassa che possiamo consumare in anticipo mettendoci subito al lavoro». Magari partendo dalle strade della Provincia: «Una collaborazione con l’Università di Cagliari che aveva già lavorato alla progettazione di una nuova viabilità e che sto già riattivando ci permetterà di avere presto i progetti pronti»

Altri fondi

Quella del fondo cassa è una partita molto importante. «Possiamo contare su una marea di risorse d’avanzo – spiega Usai – risorse ferme nel bilancio della Provincia e già disponibili che devono essere riprogrammate. Derivano dall’epoca della Giunta Cherchi, avanzi di amministrazione fermi dal 2009 che riprogrammeremo e serviranno per scuole, strade e altri progetti. Lo sblocco di questi primi venti milioni a una settimana dal voto non fa che darci il giusto entusiasmo per iniziare a lavorare».

