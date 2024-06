La Provincia festeggia 50 anni 

Mezzo secolo di vita, gli ultimi nove a barcamenarsi tra uffici sguarniti e casse semivuote. E forse sono proprio le difficoltà a rendere la data più speciale: il 16 luglio ricorre il cinquantesimo anniversario dell’istituzione della Provincia di Oristano che per l’occasione sta mettendo a punto un ricco programma di eventi.

La nascita

Un brindisi per ricordare quello straordinario traguardo, raggiunto dopo anni di rivendicazioni popolari, che portò settantacinque comuni, raggruppati attorno alla Bassa Valle del Tirso e dell’Alto Campidano, a riunirsi sotto la guida del nuovo Ente ed eleggere nel settembre del 1975 il primo presidente, Tonino Franceschi.

A lui ne seguirono dieci, poi nel 2015 la nomina dell’amministratore straordinario, Massimo Torrente, in attesa (si era detto) dell’approvazione della nuova legge di riforma del sistema degli enti locali in Sardegna. Anni difficili per la Provincia, ridotta (senza soldi né personale) a gestire l’ordinaria amministrazione e lo svolgimento dei servizi essenziali.

Cinquant’anni, però, vanno celebrati e allora ecco una serie di iniziative «che saranno occasione non solo rievocativa - si legge nella delibera dell’amministratore - ma costituiranno un momento di riflessione, approfondimento e confronto interistituzionale per ciò che sarà il futuro dell’Ente».

Gli appuntamenti

Si parte il 16 luglio con l’inaugurazione a Palazzo Arcais di una mostra fotografica, ma il programma si estenderà fino a dicembre. Tra le iniziative, anche la ristampa della prima uscita del periodico “Oristano, 95esima Provincia italiana”, un annullo filatelico e una pubblicazione sui 50 anni dell’Ente. È prevista l’organizzazione di un convegno, con relatori esterni esperti e testimonianze di rappresentanti delle Istituzioni del territorio, con tema “la Provincia com’era, com’è, come sarà” e la ricorrenza sarà anche argomento di un concorso per tesi di laurea. Saranno realizzati gagliardetti, medaglie e spille commemorative da consegnare alle autorità e a Palazzo Arcais sarà possibile ammirare l’autovettura Fiat 132 con targa OR 000001.

L’augurio

Per la chiusura, ma sono ancora da definire i dettagli, si pensa a un concerto. Costo totale dei festeggiamenti 37mila euro, ma altri eventi potranno essere inseriti nel programma «a fronte del reperimento di ulteriori risorse». La Provincia ha già bussato alle porte di Regione e Fondazione Sardegna: finora, però, nessuna risposta.

