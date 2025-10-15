La Provincia è tornata: «Occasione storica»  

La determinazione, il coraggio, e l'unità (per il momento) ci sono. La rinata provincia Ogliastra riparte con un rosario di grane. Il neopresidente Alessio Seoni l'ha detto a chiare lettere ieri pomeriggio al primo consiglio provinciale, dopo la proclamazione degli eletti e dopo aver prestato giuramento. «Riprendiamo da dove abbiamo interrotto», ha detto salutando gli ex presidenti provinciali Piero Carta e Bruno Pilia in prima fila. Dietro una platea gremita con sindaci e amministratori dei 23 comuni ogliastrini. Ha parlato di come ripartire e per andare dove, dopo «15 anni di tempo, occasione sprecati e risparmi effimeri». Ha parlato di «occasione storica». Ma anche di sfide ardue. «L'Ogliastra ha a disposizione 40 milioni di opere pubbliche, somme ancora vincolate al bilancio della provincia di Nuoro, risorse per 21 milioni ferme in cassa mai trasferite». Ha poi parlato di mancanza di personale e di un impianto di compostaggio di Quirra che rischia di chiudere, a causa degli stessi vecchi problemi. Si corre il rischio di una morte in culla. Ma ha parlato anche di «determinazione feroce». Quella con cui ha iniziato il dialogo con Nuoro «fermo ma collaborativo». «Abbiamo avviato le prime interlocuzioni, stiamo cominciando a sbloccare passaggio fondi Pnrrr e liquidazione prime opere pubbliche». Ha parlato di ambiente, scuola, sanità. Ha parlato soprattutto di unità. «Forza Paris». Il vice presidente Carlo Lai: «La ricostituzione della provincia è un riconoscimento della storia, identità di un territorio che ha sempre cercato di far sentire la propria voce.

