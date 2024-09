La provincia è sicura, Oristano no 

Oristano è la provincia più sicura d’Italia e non è una novità, da sempre è così. Quando proprio è andata male non è mai scivolata oltre la seconda posizione. Il Sole 24 Ore, che ha elaborato la classifica delle 106 province italiane, attesta che nel 2023 le denunce raccolte dalle Forze dell’ordine negli 83 comuni sono state 2.358, 1.510,08 ogni 100mila abitanti.

Numeri provinciali

La provincia è la più sicura per furti (309,5 denunce ogni 100mila abitanti), le rapine (2,6) i danneggiamenti (169,8), furti in abitazione (50), violenze sessuali (3,8) e zero denunce per rapine sulla pubblica via. La provincia è seconda per truffe e frodi informatiche e terza per furti con destrezza. Scivola oltre la terza posizione per omicidi volontari, incendi, percosse, spaccio, estorsioni e rapine in esercizi commerciali. Quindi provincia blindata come nessun’altra in Italia. Non altrettanto si può dire del capoluogo dove è stato presentato il 34% delle 1.510,8 denunce ogni 100mila abitanti oristanesi. Vale a dire che più di tre reati su dieci vengono presentati a polizia, carabinieri, guardia di finanza della città. Il primato nazionale della sicurezza non appartiene a Oristano ma a Caserta con il 12%, segue Varese con il 13 e al terzo posto Macerata con il 17%.

Il “caso” Oristano

Tra i capoluoghi sardi meglio Nuoro con il 18% di denunce presentate rispetto alle 2.670 ogni 100mila abitanti e Sassari con il 28%. Peggio di Oristano, ma solo due punti in percentuale, Cagliari che colleziona il 36% di denunce. Sono 40 le città capoluogo di provincia più sicure di Oristano. Il dato è comunque più che buono e conferma che nonostante la complessità sociale Oristano resta un’isola felice che conosce solo per averli letti in cronaca fenomeni di criminalità organizzata.

Il sindaco

«Ancora una volta – è il commento del sindaco, Massimiliano Sanna – lo studio del Sole 24 Ore premia la provincia, ma è sempre rilevante il peso del capoluogo dove si concentra la maggior parte dei servizi e una fetta cospicua della popolazione. Per Oristano è la conferma di una caratteristica della sua popolazione, del territorio e del suo contesto sociale. Non sempre i cittadini percepiscono questa condizione, anche da noi succedono cose spiacevoli, comunque di poco conto rispetto ad altre realtà ma che confermano che i problemi esistono anche qui. Il titolo di Oristano città tranquilla come conferma il vissuto quotidiano può essere un’importante leva anche per l’economia e per le famiglie».

RIPRODUZIONE RISERVATA