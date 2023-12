La Provincia diffida l’Eurallumina per le fideiussioni da versare 

La Provincia diffida l’Eurallumina su alcuni aspetti dell’Autorizzazione integrata ambientale approvata lo scorso agosto.

La società avrebbe dovuto versare le fideiussioni entro 30 giorni dal via libera all’Aia ma al momento l’obbligo non risulta rispettato. «I 15,4 milioni già versati dalla società a garanzia dell’Aia del 2009 non risulta conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente», scrive la Provincia. Quindi garanzie del tutto insufficienti: «Fino al momento dell’efficacia del provvedimento Aia - scrive la Provincia - non potrà essere svolto alcun intervento nello stabilimento e nel bacino dei fanghi rossi che non rientri nelle attività già in essere e autorizzate».

La prossima settimana sarà fondamentale: il 12 azienda e sindacati si incontreranno con l’assessorato al Lavoro per il rinnovo della cassa integrazione mentre il 14 saranno al Mimit, con l’obiettivo di firmare l’Addendum per il rilancio. «La determina della Provincia al momento non desta preoccupazione, sarà l’azienda a dover adempiere - dice Enrico Pulisci, delegato Rsa Filctem Cgil - prendiamo atto con rammarico della “puntualità svizzera” con la quale questi provvedimenti amministrativi vengono adottati proprio mentre si stanno definendo questioni importanti legate alla ripartenza della fabbrica».

