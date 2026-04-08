La Provincia assume, servono 11 impiegati 

Il nodo dell’organico resta una criticità irrisolta. Ma ora, dopo l’approvazione del Documento unico di programmazione, s’intravede la luce in fondo al tunnel. Al prossimo giro di giostra, si spera il prima possibile, la Provincia dell’Ogliastra assumerà tra le dieci e le undici unità, fra tecnici e amministrativi. «Ci sono margini assunzionali», conferma Carlo Lai, consigliere con delega a Bilancio e personale. «Non appena sarà pronto il Piano integrato di attività e organizzazione avremo dettagli più chiari sul numero esatto e sulla tipologia delle mansioni», puntualizza il vicepresidente della Provincia nonché sindaco di Jerzu.

Quella dell’irrobustimento del personale resta la sfida principale, insieme all’apertura dei cantieri per sistemare la viabilità, dell’ente presieduto da Alessio Seoni che, di recente, ha ottenuto oltre 18 milioni di euro dopo una lunga battaglia, dalla Provincia di Nuoro.

È vero che i milioni in ballo sono abbastanza, ma ora ciò che manca sono i colletti bianchi: il personale amministrativo e tecnico della nuova Provincia è reduce da una cura dimagrante (in passato l’ente è arrivato ad avere oltre 80 figure professionali a libro paga) dopo l’accorpamento con la storica Provincia di Nuoro. Dei 34 dipendenti in servizio sono solo 16 quelli che lavorano in ufficio. Una volta che l’organico riprenderà a lievitare, l’auspicio dell’amministrazione è garantire servizi di più alta qualità ed efficienza per la collettività. (ro. se.)

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