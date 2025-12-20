La Provincia alla prova del bilancio 

«Stiamo lavorando per una gestione più moderna e più snella, seppure condizionati da un anno difficile, quello della rinascita, dopo 12 anni di commissariamento». Il presidente della provincia del Medio Campidano, Giuseppe de Fanti, mentre fa il punto sulla situazione contabile dell’ente verso l’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, non nasconde ottimismo e fiducia sulla “rinascita” dell’ente. Così i 10 consiglieri, anche se sollevano sofferenze che penalizzano i servizi al cittadino.

L'analisi

«Gli schemi contabili ereditati - osserva Massimiliano Paderi di Sanluri – presentano un conto economico in equilibrio, ma evidenziano i bisogni di un contesto segnato da carenza di personale, significa spese all’esterno per troppi incarichi e lungaggini burocratici. Occorre partire con i concorsi, quantificando la necessità, non possiamo restare agli 85 dele vecchia pianta organica». Il documento finanziario della “nuova” Provincia, nata il 29 settembre, contava 23.620.559 euro. Tre mesi dopo la somma è lievitata a circa 35 milioni, grazie ai fondi trasferiti dal Sud Sardegna. Al momento la certezza è che per il 2026 si conferma la dipendenza delle imposte di due milioni di euro. La cifra maggiore di 200mila euro al mese è della tassa di Trascrizione di un’auto, poi quelle dell’assicurazione, del tributo ambientale e della Tari, incamerata dai 28 Comuni.

Il bilancio

A fine anno non ci sono debiti fuori bilancio e nessun indebitamento è previsto per gli anni successivi. L’unico è il debito pro capite di 11,79 euro dei 90.702 abitanti. Il dato contestato è il costo del doppio capoluogo, Sanluri-Villacidro, l’indennità delle due Giunte comunali ammonta a oltre 300 mila euro lordi. Il sindaco di Sanluri, Alberto Urpi, al momento percepisce solo l’indennità da consigliere regionale, mentre a Federico Sollai di Villacidro spettano 7.337 euro. Ora si aggiunge l’indennità di De Fanti, un totale di 9.660 euro, cui 4.140 come sindaco.

I consiglieri

È doveroso ammettere che sono tutti impegnati a portare avanti l’incarico a costo zero della rispettiva delega. Marco Maccioni di Serramanna: «Dovendomi occupare di patrimonio, sto verificando i beni dell’ente, oltre gli immobili c’è un lungo elenco di piccoli appezzamenti di terra in 8 Comuni, ho proposto di cederli alle rispettive amministrazioni, per la Provincia un carico ingiustificabili». Emilio Serra di Gesturi punta sulla riduzione degli incarichi a professionisti: «Devono limitarsi a quei pochi che richiedono figure specializzate. Nel settore ambiente abbiamo circa 30 pratiche arretrate, importanti come il Pul di Arbus e il Piano particolareggiato di Gesturi». La vicesindaca di Serrenti, Maura Boi, dice: «Ci siamo per dare risposte agli iter autorizzativi alle nostre aziende, ma anche per delineare linee strategiche che facciano della qualità e della partecipazione le fondamenta della ripresa».

RIPRODUZIONE RISERVATA