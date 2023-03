La Provincia al Comune: «Via Roma? Anticipate i soldi» 

Impensabile risolvere i problemi della via Roma tappando le buche con paletta e secchiello. Manutenzione fatta dalla Provincia (ente proprietario della strada) su sollecito del Comune. Ma il sollecito - già da tempo - è per un ripristino dell’intero manto stradale nei tratti che sono rimasti fuori dall’intervento del 2021. Dalla Provincia è arrivato l’invito al Comune di procedere anticipando i soldi per un massimo di 25 mila euro. Nella nota viene messo in evidenza di dare corso ai lavori richiesti con la specifica che «non appena saranno concluse le procedure di approvazione del bilancio provinciale si provvederà al trasferimento al Comune di Muravera di un contributo di 25 mila euro».

Sarà dunque ancora una volta il Comune ad occuparsi della via Roma. Il tutto in attesa della conclusione della vicenda della proprietà della ex 125: il Comune, con voto unanime del Consiglio, ne ha chiesto l’acquisizione al proprio patrimonio (questo, fra l’altro, per evitare lungaggini in caso di riparazione buche e interventi urgenti). La Provincia, dopo un primo sì, ha (quasi) fatto retromarcia: per questioni tecniche non sarebbe possibile cedere ai Comuni parti di strada provinciale che non offrano validi percorsi alternativi. Il Comune, in ogni caso, proseguirà la sua battaglia per l’acquisizione della via Roma. (g. a.)

