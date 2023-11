La prova di forza dell’Inter  

Atalanta 1

Inter 2

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Scalvini (17' st Toloi), Djimsiti, Kolasinac (10' st Pasalic); Zappacosta (10' st Hateboer), De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners (35' st Muriel); Lookman (35' st De Ketelaere), Scamacca. In panchina Carnesecchi, Rossi, Holm, Bakker, Zortea, Adopo, Bonfanti, Miranchuk. All. Gasperini.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard (33' pt Darmian), De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu (41' st Asllani), Mkhitaryan (25' st Frattesi), Dimarco (25' st Carlos Augusto); Thuram, Lautaro (41' st Sanchez). In panchina Di Gennaro, Audero, Sensi, Klaassen, Bisseck, Agoume, Bastoni. All. S. Inzaghi.

Arbitro: Sozza di Seregno.

Reti: nel pt 40' Calhanoglu (rigore); nel st 12' Lautaro, 16' Scamacca.

Note: angoli 6-1 per l'Atalanta. Rec. 4' e 6'. Ammoniti: De Roon, Kolasinac, Dumfries, Gasperini. Espulso Toloi.

L'Inter espugna il Gewiss Stadium battendo l'Atalanta dopo 90' di battaglia e continua la sua corsa in vetta alla classifica in Serie A. Sotto una pioggia battente, gli uomini di Simone Inzaghi strappano tre punti pesanti sul campo di una squadra che finora tra le mure amiche non aveva ancora subito gol né tantomeno perso. I bergamaschi riaprono la partita quando sembrava già chiusa grazie a Scamacca e nel finale sfiorano anche il pareggio, con Sommer decisivo in alcune occasioni. Ma alla fine Barella e compagni portano via un successo (il quinto su cinque gare in trasferta) che pesa, anche perché in un turno di campionato in cui la capolista era attesa dalla sfida forse più complicata tra le dirette avversarie. E ci pensano sempre loro, Calhanoglu e Lautaro, trascinatori con i gol decisivi ma anche con due prestazioni di alto livello. «Portiamo a casa tre punti importantissimi. Siamo stati una squadra matura, che ha saputo soffrire», il commento di Martinez. I gol: Sozza tra le polemiche dei padroni di casa e di Gasperini in particolare in panchina concede il rigore per un fallo (sospetto) su Darmian, che Calhanoglu trasforma. L’Inter parte bene anche nella ripresa e Martinez al 16’ da posizione defilata trova un destro a giro che si insacca alle spalle di Musso. La reazione bergamasca è immediata, perché Lookman ruba palla a un ingenuo Dimarco e serve Scamacca che tutto solo accorcia le distanze. Lo stadio ruggisce, l’Atalanta ci prova ma alla fine è l’Inter ad alzare le braccia.

