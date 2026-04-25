VaiOnline
Hockey.
26 aprile 2026 alle 00:23

La prova di forza dell’Amsicora: batte il Brà e va a -3 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’Amsicora ha lanciato un segnale forte al campionato. Nell’ultima giornata di andata della serie A Élite maschile ha battuto il Brà 2-1 portandosi a -3 dalla squadra piemontese capolista. Tra Amsicora e Brà non mancano mai emozioni e colpi di scena, stavolta lo ha riservato a due minuti dalla fine il tedesco Germerschausen, con un’azione personale ha regalato la vittoria ai cagliaritani. Il primo scossone è arrivato nel finale della prima frazione, Amsicora in vantaggio con Ojeda, pronto a riprendere una respinta del portiere. Immediato il pari del Brà, Ghiglia ha concluso dopo un corto intercettato dalla difesa. La partita è rimasta equilibrata ma è stata l’Amsicora a cercare il successo, giunto grazie a Germerschausen, azione partita dalla linea di fondo e conclusa con un pallonetto.

A Valchisone la Ferrini ha dominato, ma è stata raggiunta nel finale e si accontenta del pareggio per 2-2. Entrambe le squadre restano appaiate al penultimo posto. Ferrini avanti nella terza frazione, rigore su Palmas che Gamal ha trasformato, lo stesso egiziano ha raddoppiato su corto sei minuti dopo. Nell’ultimo quarto Alifredi ha riaperto la partita, la Ferrini ha avuto tre corti a disposizione per chiuderla, ma è stata beffata a pochi secondi dalla fine da Ughetto.

Giornata storta in serie A1 maschile. Il Bondeno ha battuto il Cus Cagliari 4-1 e stacca l’HT Sardegna sconfitto 3-0 dall’Adige. Ultimo posto per la Juvenilia Uras battuta in casa 3-2 dal Bonomi.

Serie A Élite femminile

Oggi a Ponte Vittorio (ore 12) l’Amsicora tenta un ulteriore allungo in testa alla classifica. L’avversario della sesta giornata di andata è il Cus Torino, ultimo con un solo punto. È la sorpresa negativa del campionato, è stata la squadra che nella scorsa stagione ha conteso (inutilmente) lo scudetto all’Amsicora.

Tutto da decidere per la Ferrini in A1 femminile. Nell’ultima giornata della prima fase le basta un punto per accedere ai playoff.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il centrodestra: «Da irresponsabili conservare l’interim»

L’emergenza sanità logora la maggioranza

Todde irritata per l’allarme lanciato dal Pd I Dem: ora un piano per superare la crisi 
Roberto Murgia
Il delitto

Il killer non ha agito da solo: caccia alla banda

Dietro l’omicidio di Leonardo Mocci ci sarebbe la trappola di un gruppo di rapinatori 
Francesco Pinna
La crisi

Dal nucleare ai missili, i nodi irrisolti Usa-Iran

Cruciale la questione atomica, nessuna intesa sullo stop 
Liberazione

Cagliari, la piazza è dei giovani: «Noi contro l’industria delle armi»

Migliaia in corteo, Massimo Zedda: «Mai dare per scontati i diritti» 
Alessandra Carta
La processione

In tremila per invocare unità, pace e fratellanza

Monsignor Baturi: «Camminiamo nella notte  perché ci sia più luce». Il voto dei pellegrini 
Giuseppe Deiana
Solidarietà

Casa Emmaus, 38 anni al servizio di chi chiede aiuto

Miracolo a Iglesias: lotta alle dipendenze, accoglienza ai migranti e sanità gratuita 
Stefania Piredda
Energia

Pichetto: a breve la legge sul nucleare

Il ministro dell’Ambiente avverte: «Le fonti rinnovabili non bastano» 
Il report

Cagliari più ricca di Genova e Torino

I dati sui redditi italiani del 2024: quattro comuni sopra i 50mila euro pro capite 
Riccardo Spignesi