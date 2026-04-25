La prova di forza dell’Amsicora: batte il Brà e va a -3 

L’Amsicora ha lanciato un segnale forte al campionato. Nell’ultima giornata di andata della serie A Élite maschile ha battuto il Brà 2-1 portandosi a -3 dalla squadra piemontese capolista. Tra Amsicora e Brà non mancano mai emozioni e colpi di scena, stavolta lo ha riservato a due minuti dalla fine il tedesco Germerschausen, con un’azione personale ha regalato la vittoria ai cagliaritani. Il primo scossone è arrivato nel finale della prima frazione, Amsicora in vantaggio con Ojeda, pronto a riprendere una respinta del portiere. Immediato il pari del Brà, Ghiglia ha concluso dopo un corto intercettato dalla difesa. La partita è rimasta equilibrata ma è stata l’Amsicora a cercare il successo, giunto grazie a Germerschausen, azione partita dalla linea di fondo e conclusa con un pallonetto.

A Valchisone la Ferrini ha dominato, ma è stata raggiunta nel finale e si accontenta del pareggio per 2-2. Entrambe le squadre restano appaiate al penultimo posto. Ferrini avanti nella terza frazione, rigore su Palmas che Gamal ha trasformato, lo stesso egiziano ha raddoppiato su corto sei minuti dopo. Nell’ultimo quarto Alifredi ha riaperto la partita, la Ferrini ha avuto tre corti a disposizione per chiuderla, ma è stata beffata a pochi secondi dalla fine da Ughetto.

Giornata storta in serie A1 maschile. Il Bondeno ha battuto il Cus Cagliari 4-1 e stacca l’HT Sardegna sconfitto 3-0 dall’Adige. Ultimo posto per la Juvenilia Uras battuta in casa 3-2 dal Bonomi.

Serie A Élite femminile

Oggi a Ponte Vittorio (ore 12) l’Amsicora tenta un ulteriore allungo in testa alla classifica. L’avversario della sesta giornata di andata è il Cus Torino, ultimo con un solo punto. È la sorpresa negativa del campionato, è stata la squadra che nella scorsa stagione ha conteso (inutilmente) lo scudetto all’Amsicora.

Tutto da decidere per la Ferrini in A1 femminile. Nell’ultima giornata della prima fase le basta un punto per accedere ai playoff.

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