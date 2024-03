La prova di Deiola i numeri di “Mako” e la grande difesa 

La prima vittoria in trasferta del campionato del Cagliari non è coincisa ancora con un passo decisivo verso la salvezza. Sempre al terzultimo posto in classifica: ma se non fosse per il Verona, la squadra di Ranieri avrebbe guadagnato su tutte le dirette concorrenti. Tre punti sull’Empoli, riportato giù dopo i 12 punti in sei gare della gestione Nicola, e sul Sassuolo. Due invece su Lecce, Udinese, Frosinone e Salernitana, prossima avversaria sabato alla Domus. È arrivato il secondo “clean sheet” (zero gol subiti) in trasferta della stagione dopo quello all’esordio a Torino, ma sopratutto è arrivata la prima rete di Jacub Jankto, uno degli uomini voluti da Ranieri, sinora deludente a detta anche del tecnico, ma decisivo alla Computer Gross Arena.

I numeri

Al Castellani, per la prima volta, è stata riproposta la stessa formazione della giornata precedente e con un solo cambiamento rispetto all’undici schierato a Udine. I 5 punti in tre partite non possono essere solo un caso. La squadra non ha avuto uno scatto in avanti sul piano del gioco, appena 3 minuti di possesso palla nella metà campo avversaria (il 13% del totale), ma è sembrato un Cagliari più equilibrato e i risultati positivi portano convinzione e sicurezza.

Rappresentano una sicurezza alcuni singoli: Scuffet, Mina, Dossena, Nandez, ma anche Deiola – nonostante le critiche di tanti tifosi – rappresenta un punto fermo per Ranieri. E il centrocampista di San Gavino lo ha ripagato con la solita gara di sostanza, fatta di corsa, con quasi 13 chilometri percorsi è il migliore tra i giocatori del Cagliari, distanza arricchita da 9 passaggi in avanti riusciti e 4 recuperi. Molto positivi anche i numeri della gara di Makoumbou, secondo a Deiola sulla corsa, ma leader con il 95% dei passaggi riusciti, di cui 23 in avanti e 7 nella trequarti avversaria.

E poi c’è il muro arretrato di Mina e Dossena, quest’ultimo rimane il difensore con più recuperi di palla in serie A. Tante anche le palle giocate dai due centrali (172 complessive), i passaggi riusciti (59 ciascuno) e poi la protezione davanti a Scuffet, comunque autore di 3 parate decisive.

