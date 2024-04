La prova del Nove Così l’intero gruppo è pronto alla scalata 

La prova del Nove è nei numeri. Le cifre tracciano l'identikit di una rete che sta realizzando in percentuale le migliori performance di crescita, trainando l'intero gruppo Warner Bros. Discovery nel ruolo di terzo attore del panorama tv con Rai e Mediaset. E che con l'ingaggio di Amadeus punta a migliorare ancora, insidiando canali più blasonati come Rai2 e Rete4.

WDB «vuole essere ancora più protagonista in Italia con il canale Nove, sempre più ricco di artisti e formati unici e distintivi, con l'intero portfolio di canali tv free e pay, con lo sport, le piattaforme digitali e la produzione e distribuzione cinematografica. Un sistema di mezzi che ci rende, nel mercato italiano, un soggetto unico in grado di valorizzare pienamente i maggiori talenti creativi del paese», sottolinea Alessandro Araimo, Managing Director Warner Bros. Discovery Sud Europa.

La media del canale nel 2024 è del 2,3 per cento nelle 24 ore e del 3,4 per cento in prima serata, dati da ottava rete nazionale, con percentuali di crescita rispettivamente del 30 per cento e del 63 per cento sul 2023. Il mese di marzo è il migliore di sempre, con il 2,5 per cento nelle 24 ore e il 3,8 per cento in prima serata. Con l'arrivo di Fabio Fazio, il 15 ottobre, il canale registra il record di 3 milioni e 14 per cento di share.

