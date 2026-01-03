La Protezione Civile trasloca a Ilbono: 500 mila euro in arrivo 

Mezzo milione di euro al Comune di Ilbono per i lavori di ristrutturazione del capannone che ospiterà il polo logistico dell'Ogliastra. La giunta regionale nella delibera del 31 dicembre ha integrato risorse fresche per portare a termine quella che sarà la sede della Protezione Civile.

Un capannone in disuso sorto negli anni 2000, nato per essere un centro fieristico, peccato che non è mai entrato in funzione. Nell'ultimo anno è stato recuperato, grazie al precedente finanziamento regionale di 800 mila euro, che ha permesso di rimetterlo a nuovo. Rischiava di essere l'ennesima incompiuta ogliastrina. Più volte depredato dai vandali e oggetto di numerosi furti. La struttura è quasi pronta a ospitare la sede della Protezione Civile che da via Marconi a Lanusei si trasferisce poco più sotto, in agro di Ilbono, in località Su Sensu. Una zona di servizi cresciuta negli ultimi anni.

I lavori, realizzati in poco più di sei mesi da un ditta locale, sono quasi ultimati e in primavera è prevista l'inaugurazione. Una struttura sarà in dotazione per gli uffici e il capannone ospiterà i mezzi della protezione civile. Le ultime risorse per un totale di 500 mila euro serviranno per gli ultimi interventi. «Lavorando a stretto contatto con la Regione e la Protezione Civile, abbiamo recuperato una struttura in degrado, che stiamo trasformando in uno spazio a servizio della collettività, sede della Protezione Civile. Per noi questo è motivo di grande orgoglio», è il commento del sindaco Giampietro Murru.

