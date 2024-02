La protezione civile può arrivare dal cielo 

Inizia con un partenariato con l’Avioclub Ogliastra l’era della Sorveglianza aerea territoriale in Sardegna. Con un collegamento trasversale con l’aviosuperficie di Solarussa, l’aeroporto di Tortolì ha tenuto a battesimo l’inizio dei servizi promossi dall’organizzazione di volontariato, specializzata in ricognizione aerea con velivoli e droni per prevenzione, emergenza e post evento.

Dopo la costituzione della sezione e a seguito di un incontro con la direzione generale della Protezione civile regionale a Cagliari, sono state inaugurate le attività della Sorveglianza aerea nell’Isola. «Un’altra regione si aggiunge a quelle già costituite e operative nel nostro sodalizio», ha dichiarato il presidente della Sat, Francesco Garganese. «Portiamo anche in Sardegna il nostro concetto di ricognizione aerea con velivoli e droni fatta da personale addestrato e certificato, in maggioranza volontario», ha aggiunto il massimo dirigente della Sat, attiva dal 2011 con aerei, autogiro ed elicotteri, e dal 2016 con droni, che addestra e opera i volontari in Protezione civile secondo standard aeronautici. Dal 2018 è l’unica componente in Protezione civile certificata da Enac ed Easa come centro di addestramento piloti droni. Ad accogliere la delegazione i vertici dell’Avioclub Ogliastra: «Mettiamo un ulteriore tassello sull’importanza strategica del nostro club con sede all’aeroporto di Tortolì», ha detto il segretario, Maurizio Mereu.