La Protezione civile: «Possiamo farcela» 

La squadra del fuoco, come l’ha definita l’assessora all’Ambiente Rosanna Laconi, è già schierata. I mezzi aerei saranno dislocati a seconda delle necessità. Un elicottero leggero è stato destinato a Pula. Poi c’è un esercito di quasi settemila uomini schierato a terra sul fronte degli incendi da Corpo forestale, Agenzia Forestas, Vigili del fuoco, volontari e barracelli.Il capo del Corpo forestale, generale Fabio Migliorati, va oltre la riduzione degli elicotteri: «Sono cambiate le condizioni di mercato, ma il dipartimento di Protezione civile sta trattando per avere un elitanker o un altro canadair. Va però ricordato che in caso di eventi particolarmente gravi, possono intervenire canadair da altre regioni. Ricordo, nell’agosto scorso a Cagliari, l’arrivo di diversi canadair per spegnere un grosso rogo». Aldo Derudas, direttore generale della Protezione civile, invece ricorda: «Se si guarda il numero dei mezzi in campo, può sembrare negativo. Se invece si considera la possibilità di intervenire davanti a uno scenario ipotetico in maniera tempestiva, secondo noi la situazione dovrebbe essere migliorativa», dice. «Poi ci sono in ballo due gare: quella per i due superpuma, gli elicotteri pesanti, è di fatto chiusa. E il Corpo forestale, con procedura negoziale, sta facendo partire un altro bando per l’acquisizione di un mezzo leggero o di un altro superpuma».

