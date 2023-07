La protezione civile perde pezzi  

La sede non è arrivata e la protezione civile di Carbonia ha perso un prezioso pezzo. Dopo una quindicina di anni, l’associazione TerraMare si è trasferita a Calasetta. Non un addio indolore. E nella lotta agli incendi resta solo un’altra associazione cui danno man forte, se necessario, quelle di altri Comuni.

L’addio

Le cause della diaspora di TerraMare sono molteplici ma il sodalizio ne indica una in particolare: «Il Comune ha messo a disposizione una sede in via Mazzini in condivisione ma non poteva ospitare tutti i sodalizi con macchinari e attrezzature al seguito – spiega il presidente Andrea Leoni – si tratta del primo piano dell’ex albergo operaio che ospita anche la Polizia locale: dove mettere anche le idrovore, i gruppi elettrogeni, i gazebo, il gommone?». TerraMare prima stava nella area dell’ex mattatoio di via Lubiana: «Non c’erano più le condizioni neppure per rimanere lì: in funzione della nostra attività arrecavamo involontariamente disagio a chi vi risiede», aggiunge Leoni. La situazione è precipitata quando poi si è radicata in città anche un’altra valida e preziosa associazione di protezione civile, Athena, che è prossima a garantire anche tutto ciò che concerne l’antincendio. La diaspora, a quel punto, era dietro l’angolo: «Quest’ultimo non indifferente aspetto sommato alla mancanza di una sede davvero adeguata - aggiunge Leoni - ha fatto diminuire anche le adesioni: abbiamo riflettuto e deciso di lasciare Carbonia». TerraMare ha trovato casa a Calasetta in un locale comunale: «Siamo rinati – dice – purtroppo considerata la distanza sono rimasti pochi i operatori di Carbonia, i nuovi sono calasettani e ci poniamo una sfida: il soccorso a mare».

Le strutture

Ai margini del compendio di via Lubiana, uno dei locali ormai fatiscenti ospitava anche il sodalizio Radio Ser Carbonia che invece si è trasferito in via Mazzini, ma non del tutto e non senza malumori: «Che in via Mazzini lo spazio non sia del tutto adeguato lo diciamo anche noi – interviene Francesco Uda – tanto che vari automezzi li lasciamo in via Lubiana: per ora pazientiamo, ma non per sempre». Secondo il sindaco Pietro Morittu, « nelle riunioni TerraMare non ha posto come prioritaria la questione della sede che, è chiaro, cercheremo di affrontare a beneficio di tutti i sodalizi di protezione civile tramite una ricognizione degli edifici . Nella lotta agli incendi facciamo parte di una rete regionale che ci fa stare tranquilli: noi aiutiamo gli altri, gli altri aiutano noi».

