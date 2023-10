La Protezione civile in piazza 

Due le giornate che la Protezione civile Sarcidano ha dedicato ad Isili, sabato e domenica, all'informazione e comunicazione dal titolo “Io non rischio, buone pratiche di protezione civile”. In piazza San Giuseppe, al centro del paese, i volontari hanno allestito espositori informativi sulle regole da seguire in caso di alluvione e distribuito un opuscolo informativo. Hanno mostrato alle persone che hanno seguito l'iniziativa, anche la piantina del paese dove sono indicati i punti sensibili in caso si dovesse verificare questo tipo di calamità, i luoghi di attesa, di raccolta. In tutto il centro abitato sono stati già collocati tutto i cartelli informativi sulle zone e sulle le strutture che sono state ritenuto adeguate per questo tipo di servizio.

Da alcuni anni anche in territori come il Sarcidano si sono verificati degli eventi atmosferici gravi che hanno portato ad allagamenti sia delle strade che delle case, delle strade rurali e delle campagne, con pericoli per cose e persone. Una iniziativa dunque rivolta a grandi e bambini al fine di preparare e formare la popolazione ad affrontare il pericolo senza paura ma con coscienza.

