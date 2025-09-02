La protesta va avanti: «Il Tyrrhenian link ci trasforma in servitù» 

Mare blindato, con divieti e regole da seguire sino al 30 novembre, e comitati locali sul piede di guerra. Stavolta il fronte della lotta contro la speculazione energetica è nella costa quartese, dove in questi giorni stanno iniziando i lavori per l’installazione del Tyrrhenian link, il cavo elettrico sottomarino che collegherà la Sardegna con la Sicilia. L’ordinanza della Capitaneria è in vigore da ieri, anche se la nave Aurora e le unità d’appoggio Carolina Skiff e Subteco - indicate nel documento - sinora non si sono viste: è vietato pescare, navigare e sostare entro un raggio di 50 metri dal punto di intervento dei sommozzatori. E a 100 metri dalle tre imbarcazioni.

Aria di rivolta

Da ieri i residenti e gli attivisti che da due anni lottano contro il progetto di Terna stanno monitorando lo specchio d’acqua davanti a Terra Mala. Sono allarmati dall’ennesima ordinanza e dal fatto che il cavidotto vada avanti a tappe forzate, nonostante le numerose contestazioni e le azioni legali aperte per cercare di frenare la maxi opera, annunciata come strategica per il potenziamento energetico europeo. In prima linea c’è Giulia Lai, avvocato e referente del comitato quartese No Tyrrhenian link: «Le ordinanze di interdizione del mare davanti a Terra Mala e nelle zone limitrofe oramai si ripetono nel tempo e vorremmo sapere cosa accadrà una volta creato l’approdo e installato il cavo: quell’enorme tratto di mare non sarà più utilizzabile? A questa domanda nessuna istituzione ha ancora risposto».

Le preoccupazioni

Rita Corda, dei No Tyrrhenian link di Selargius, Comune dove sono previste due centrali elettriche connesse col cavo, rincara la dose: «Il disegno devastante dello Stato di trasformare la Sardegna una servitù energetica entra nella fase cruciale con la posa del Tyrrhenian link – dice –. L'aspetto più grave della vicenda, denunciato dai Comitati territoriali da più di due anni, è che le istituzioni potrebbero aver lasciato agire Terna fuori dalle regole. A nostro avviso, le bozze di delibera con protocollo d'intesa e convenzione, datate febbraio e aprile 2023, andavano approvate dai rispettivi Consigli comunali. Regione, Città metropolitana e sindaci potevano e dovevano intervenire, invece non l'hanno fatto, non si sono coalizzati a difesa della Sardegna», aggiunge Corda. Poi il riferimento alla governatrice: «In incontri formali con il coordinamento dei Comitati, la presidente Todde aveva dichiarato che sarebbe intervenuta ma così non è successo. Ci vorrebbe una Regione più coraggiosa che sappia affermare l'autonomia della Sardegna attraverso una nuova assemblea costituente e un nuovo ordine nei rapporti con lo Stato».

