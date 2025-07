La protesta si sposta al porto di Oristano 

L’approvazione della Pratobello24, davanti all’inefficacia della norma in vigore, è il primo passo da compiere. Ma c’è anche da salvaguardare, con la presenza, attraverso iniziative anche eclatanti, luoghi iconici che qualche multinazionale vorrebbe circondati da pale eoliche.

Rivolta

La protesta non si ferma. C’è un’altra manifestazione, domani a Oristano, che attende i comitati. Domani sit-in al porto di Oristano: «No alla devastazione in terra e in mare». Sa Defenza, Siamo e Nessun dorma, organizzatori dell’evento, convocano gli attivisti per le 17 in via Marongiu, sulla destra rispetto allo scalo oristanese. «Dopo un anno dal primo blocco siamo ancora sulle barricate», è scritto nella locandina che presenta la manifestazione. «Una fabbrica di pale off shore minaccia di devastare tutto il litorale». Il porto di Oristano potrebbe diventare un hub per la realizzazione, lo stoccaggio e il trasferimento a destinazione di pale eoliche. Anche se in misura minore, questo potrebbe avvenire pure a Cagliari. Per questo domani ci sarà la protesta nello scalo oristanese, a un anno dai blocchi dei comitati.

Unità

Ma c’è chi invoca all’unità davanti a una battaglia che si preannuncia lunghissima, alle note di Procurade ‘e Moderare, sotto il cielo di Paulilatino, a Santa Cristina. Il Presidio permanente del Popolo sardo ha chiesto venerdì sera uno scatto in avanti della protesta contro l’assalto eolico e fotovoltaico, chiedendo a tutte le associazioni di ritrovare lo spirito della battaglia comune che ha caratterizzato la prima fase della Rete Pratobello. «Basta palloncini, basta sogni di gloria per partiti da zero virgola che tali resteranno», è l’appello lanciato dagli organizzatori dell’evento di Santa Cristina. «Qui dobbiamo far sentire la voce per davvero, perché nessuno ci renderà mai ciò che ci verrà tolto. E qui ci stanno togliendo la nostra terra, il nostro territorio, la nostra identità in nome di una speculazione energetica inammissibile, che arricchirà poche multinazionali».

La legge

Lo stesso segnale è arrivato sabato da Cagliari, dove – durante la protesta per l’utilizzo di 37 ettari con le stellette del Colle di Sant’Ignazio, a Sant’Elia – è stato chiesto a gran voce di approvare la proposta di legge di iniziativa popolare, che l’estate scorsa ha raccolto quasi 211mila firme e che ora giace in qualche cassetto dell’archivio del Consiglio regionale. «Offrendo una copertura urbanistica, la legge di Pratobello è l’unica a poter fungere da scudo contro assalti come quelli a cui stiamo assistendo da due anni a questa parte».

In marcia

La miccia della rivolta contro le rinnovabili rischia di espandersi ancora. La settimana prossima, 15, 16, 17 e 18 luglio, ci sarà una marcia da Santa Cristina a Barumini, altro luogo simbolo minacciato dalle pale eoliche. A organizzare l’iniziativa dal valore altamente simbolico sarà il Presidio permanente del Popolo sardo. Segno che sotto la cenere cova la rabbia di un’Isola intera.

