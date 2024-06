La protesta si sposta a Cagliari: «Non è transizione energetica ma una grande speculazione»  

Ore 9. Sotto il Consiglio regionale di via Roma si compone in fretta il parterre della protesta. A Cagliari sono arrivati da metà Sardegna. E per quattro ore la sostanza non cambia: «Non vogliamo finire in mano ai signori del vento», si ripete. Dentro il Palazzo va discussa la moratoria del Campo largo che lì fuori, invece, nella piazza colorata da bandiere e striscioni, non convince.

Gli affondi

Rita Corda sa scegliere le parole per mantenere alta l’attenzione. «Il disegno di legge pensato dalla politica servirà a poco», dice la portavoce-leader del comitato che a Selargius lotta contro il Tyrrhenian link». Sono applausi. «Noi – prosegue – abbiamo bisogno di azioni concrete, è necessario bloccare le richieste di autorizzazioni, non solo la realizzazione degli impianti». Corda sposa in pieno il piano alternativo della legge urbanistica e aggiunge: «Non si deve perdere altro tempo: il modello di transizione energetica imposto da Roma punta solo a trasformare la Sardegna in servitù». Segue un messaggio alla presidente Alessandra Todde: «Se vuole mettersi alla guida del proprio popolo, noi ci siamo. Ma non accettiamo di fare da ciabatta alla speculazione».

La sfida

Davide Meloni è arrivato da Uta per portare il verbo della contrarietà «a questo nuovo e ingiustificato assalto alla Sardegna. Il nostro Comune – dice il referente del comitato locale – è primo in Italia per sfruttamento del suolo destinato alle rinnovabili. Era il 2006 quando è iniziata la realizzazione di un impianto eolico, nel 2015 ha preso avvio l’era del fotovoltaico. Il risultato sono duemila ettari di territorio portati via all’agricoltura e all’ambiente. Le richieste di autorizzazione ammontano a 2,5 gigawatt. Tutto questo succede alle porte del parco di Gutturu Mannu, dove ricade anche l’oasi Wwf del cervo e della luna. Non possiamo accettare l’invasione».

Le presenze

L’Usb è in piazza con Enrico Rubiu, componente del coordinamento sindacale: «Da sempre lottiamo contro ogni forma di speculazione, ma in questa maggioranza noto una certa ambiguità nelle posizioni rispetto all’avanzata dell’eolico». Da Oristano, ecco Claudia e Diego, 38 anni lei, 19 lui. «Sarebbe assurdo non essere qui a difendere il nostro futuro», dice la donna. «È bello vedere unità e presa di coscienza». Maddalena Tulifero di anni ne ha 73: «Siamo per l’energia verde, ma questa che stanno facendo è speculazione». Per il comitato Su entu nostu parla Marco Pau: «Non è pensabile che si faccia una moratoria senza occuparsi dell’eolico offshore. Noi siamo per una transizione ecologica equa e discussa con il popolo, non calata dall’alto. Siamo tutelati dal nostro Statuto».

Altre voci

Michele Zuddas è un avvocato di Cagliari. «La moratoria – arringa – sembra pensata per essere bocciata, non per difendere la Sardegna. Diversamente nel disegno di legge avrebbe trovato spazio lo stop al potenziamento degli impianti esistenti», su cui in Aula si gioca un pezzo della partita. Piero Maieli, sassarese, ex Psd’Az del gruppo Misto, la dice diretta: «Non si può fermare tutto. Per salvare il territorio meglio autorizzare pale eoliche più alte ma in numero inferiore». ( al. car.)

