La protesta: «Provinciali con buche» 

«Quali sono i criteri che la Provincia segue per asfaltare le strade?». La domanda, con toni polemici, arriva dall’assessore ai Lavori pubblici del Comune Pierpaolo Erbì che non ha ricevuto risposte in merito allo stato di degrado in cui versa la strada provinciale 97, tra il bivio di Santa Giusta passando per il porto industriale di Oristano. Ma nemmeno per la 53, verso Palmas Arborea. Tratti in cui le buche sono diventate voragini. Motivo per il quale il Comune ha chiesto alla Provincia di intervenire. «Abbiamo avuto notizie che a breve partiranno i lavori in altri territori come Zerfaliu e Solarussa - dice Erbì - E a Santa Giusta quando? Tutto questo è grave ma soprattutto inspiegabile. Vogliamo sapere chi decide dove intervenire e con quali criteri. Da mesi chiediamo di mettere in sicurezza le strade ma non abbiamo ricevuto risposte». Sulla 97 sono usurati anche i giunti del ponte. «Ogni giorno transitano anche tanti mezzi commerciali e i camion che si dirigono verso lo svincolo sulla 131 o per il porto industriale». ( s. p. )

