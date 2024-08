La protesta per le strade dissestate 

Buche, segnaletica sbiadita e pericoli in via Ponente e via Melibodes, nel litorale.

Problemi segnalati da chi vive oltre il lungomare Poetto, che parla di «cattive condizioni dei marciapiedi e del manto stradale con numerose grosse buche e grossi massi in via Ponente», racconta Elisabetta Deidda. «Per non parlare della segnaletica orizzontale, comprese le strisce pedonali, scolorita e invisibile in via Melibodes. La zona è molto frequentata da persone anziane e con difficoltà che rischiano di cadere ogni giorno. Eppure i parcheggi sono a pagamento da circa 15 anni, quindi le risorse incassate sinora suppongo siano sufficienti per poter sistemare almeno i marciapiedi. Inoltre», aggiunge, «non ci sono servizi igienici, tanto meno le docce, ed un solo cestino per i rifiuti per 2 chilometri di spiaggia. Per quanto riguarda la pulizia dell’arenile, invece, è iniziata solo il 27 luglio: insomma servirebbe più attenzione da parte del Comune».

