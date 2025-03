«La protesta non si ferma, intervenga il ministro Urso» 

La protesta continua. Mentre i lavoratori bloccano l’accesso e l’uscita dei camion all’ingresso della Portovesme srl si rinnova l’ennesimo appello al Governo.

Dopo i sindacati anche la Regione chiama in causa Adolfo Urso, il ministro delle imprese e del made in Italy. Ieri mattina i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil sono stati ricevuti a Cagliari dalla presidente della Regione Alessandra Todde e dall’assessore dell’Industria Emanuele Cani. I sindacalisti hanno ribadito le posizioni dei giorni scorsi: «La situazione è gravissima. A questo punto è fondamentale l’intervento del Governo. Vogliamo capire cosa intendono fare nello stabilimento di Portovesme».

Nel polo industriale sulcitano la mobilitazione non si ferma. Anche ieri mattina gli operai hanno organizzato un’assemblea e sono proseguiti i blocchi al bilico. Rischiano li posto centinaia di lavoratori degli appalti. Numerose imprese, ormai prive di commesse, hanno già inviato le lettere di licenziamento. Ieri i sindacati unitariamente hanno illustrato la situazione alla Giunta protestando per «le promesse non mantenute dal Governo sulla continuità della produzione di zinco e piombo e sulla disponibilità di un player internazionale a subentrare alla multinazionale che ha deciso di chiudere la linea di produzione dello zinco».

La presidente Alessandra Todde ha annunciato che si metterà in contatto con il Governo: «Sentirò subito il ministro Urso e manderò una nota ufficiale per spiegare che non siamo soddisfatti dei tempi che si allungano senza prospettive, chiedendo una convocazione immediata per un incontro a Roma». Stessi auspici per l’assessore all’Industria Emanuele Cani. «Bisogna che i ministeri facciano seguito agli impegni assunti - dice Fausto Durante, presidente regionale della Cgil - e che la Regione insista affinché il prima possibile si riapra quel tavolo di confronto al ministero. L'unica cosa che non possiamo accettare è che si perda ancora altro tempo perché la situazione è esplosiva». (f. p.)

