La protesta nella strada senza lampioni 

Non solo rifiuti. In via Padre Picci, nel cuore di Pirastu a pochi passi da via Giotto, i residenti sono costretti a fare i conti anche con strade completamente al buio. Pali e lampioni si fermano in via Murgia, e lungo la via, tutta asfaltata, regna l’oscurità. Così si fa fatica persino ad aprire i portoni e si ha paura a tornare a casa.

«Ho un bimbo piccolo» racconta una residente, Maria Lucia Accardo, «di fronte a me abitano miei cugini che a loro volta hanno due bambini e altrettanti ne hanno i miei vicini e abbiamo paura a tornare a casa con loro la sera perché è buio pesto e non sai cosa potrebbe succedere. Non capiamo perché qui non si sia mai provveduto a sistemare i lampioni, eppure la strada è asfaltata e come gli altri, paghiamo tutte le tasse». Amareggiato è anche Luca Carboni: «Stranamente i lampioni si fermano in via Murgia che è una strada tutta illuminata», dice, «nel suo prolungamento che è via Padre Picci invece niente lampioni e niente luce e si possono ben immaginare i disagi che noi residenti siamo costretti ad affrontare».

E più volte i residenti avevano sottolineato la presenza di rifiuti nella zona. Enormi discariche di frigoriferi, lavatrici, mobili e altro materiale, al confine con via Giotto, che a volte impediscono anche il passaggio delle auto sulle strade.

