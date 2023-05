La protesta nella strada delle buche 

È definita una strada secondaria, ma il numero di auto che ci transitano quotidianamente ne fanno una delle arterie più trafficata del litorale.

Eppure via Is Pardinas, sei chilometri di asfalto che collegano la litoranea con via dell’Autonomia Regionale Sarda, è in condizioni disastrose. Da almeno due anni il manto stradale è pieno di profonde buche che la rendono pericolosa.

Gli abitanti della zona sono esasperati e preoccupati: «Urge un intervento del Comune che, ad onor del vero, negli ultimi anni ha dimostrato grande attenzione verso i problemi del litorale quartese, una strada in queste condizioni è una bomba ad orologeria per la sua pericolosità», dicono.

Intervento che è stato già programmato: via Is Pardinas è stata infatti inserita tra le strade prioritarie in lista d’attesa nel piano per i nuovi asfalti che è arrivato ora al terzo lotto.

