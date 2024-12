La protesta nella scuola-cantiere 

Cappuccio della felpa in testa, giubbotto, copertina in pile e il gelo intorno. Tanto che qualche studente negli ultimi giorni si è armato persino di borsa dell’acqua calda. Disagi lamentati dai liceali del Pitagora di Selargius, che ieri hanno scioperato in segno di protesta fuori dalla loro scuola che da un anno circa è un cantiere aperto. E lanciato l’ennesimo appello alla Città metropolitana, supportati dalla dirigente scolastica Paola Cossu: «Aule allagate e termosifoni spenti, non possiamo fare lezione in queste condizioni». Richiesta in parte ascoltata visto chi ieri a fine mattina il riscaldamento è stato finalmente acceso in tutto il liceo di via Primo Maggio.

La protesta

Al suono della campanella ieri in pochi sono entrati a scuola. «Giusto chi aveva verifiche, la maggior parte ha deciso di scioperare per protesta», dice Gabriele Barbarossa, studente iscritto all’ultimo anno, per poi spiegare i motivi della rivolta: «le condizioni della scuola non sono più accettabili, e sicuramente non sono adatte a un sistema scolastico. Piove dentro, e i lavori in corso sembrano infiniti». Un intervento con oltre 3 milioni investiti dalla Città metropolitana che dura da ormai un anno: si va dall’efficientamento energetico all’adeguamento dell’impianto antincendio. «La situazione è persino peggiorata con il cantiere in corso, prima c’erano infiltrazioni e umidità, nei giorni scorsi invece ha proprio piovuto dentro e alcune aule si sono allagate», racconta Mattia Porrà, «le scale sono tuttora inagibili. La preside ha contattato chi di dovere e mandato una serie di pec per segnalare i problemi della nostra scuola, ma i problemi restano»

In aula col giubbotto

I termosifoni, spenti sino a lunedì scorso, sono stati accesi ieri mattina. «È da un mese che la dirigenza della scuola chiedeva venissero messi in funzione», dicono ancora gli studenti che frequentano il Pitagora, «per giorni siamo stati in aula al freddo: alcuni compagni hanno portato anche delle borse dell’acqua calda per riscaldarsi, oltre a coperte, sciarpe e giubbotti indossati durante le lezioni». Fra i liceali in sciopero anche Kadeejh Khaldi: «È assurdo che questi lavori non siano ancora finiti». Prima previsione di fine cantiere agosto, poi novembre. «Ma siamo ancora così, oltretutto ci sono dei buchi sopra le finestre, e ora che è iniziato il vero freddo è impossibile stare nelle aule».

La preside

La dirigente scolastica Paola Cossu è dalla loro parte. «Capisco le lamentele dei ragazzi, come preside ho sempre fatto e faccio ogni giorno il possibile affinché venga garantita la massima sicurezza dentro la scuola», dice. «Ho mandato continui solleciti sia sui termosifoni spenti che per quanto riguarda i lavori. Cosa che continuerò a fare con la speranza che anche la Città metropolitana faccia la sua parte per concludere quanto prima il cantiere».

