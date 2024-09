La protesta: «Ho bisogno di una casa»  

«Sono una mamma single, senza una casa, con un figlio con disabilità. Il Comune non mi dà una casa e conosce la mia situazione. Sono anni che aspetto. Adesso Basta». Daniela Locci, anni 39, entra con un cartello durante il consiglio comunale e la seduta viene interrotta per alcuni minuti per ascoltare le sue ragioni. «Negli ultimi anni - afferma – ho cambiato diverse case ma gli affitti troppo alti non mi consentivano di rimanere. Ora sono ospitata in un appartamento ma ad ottobre dovrò lasciarlo. Non so più cosa fare. Devo trovare con urgenza una soluzione per me e mio figlio». L’amministrazione in realtà conosce bene la sua situazione. L’assessore alle politiche sociali Paolo Moi dichiara: «Da tempo Daniela ci ha esposto la sua situazione e ci siamo mossi per trovare un rimedio. Ci ha anche ringraziato per l’impegno. Ci impegneremo per continuerà a sostenerla e aiutarla».



