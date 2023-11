La protesta di pedoni e ciclisti per chiedere più sicurezza 

Passaggi pedonali “umani” in tre diversi punti della città in cui recentemente ci sono state vittime di traffico stradale mentre si muovevano a piedi o in bicicletta.

È l’iniziativa in programma oggi in città in occasione della giornata mondiale in memoria delle vittime della violenza stradale.

Alle 10 appuntamento in via dell'Abbazia, dopo l'incrocio con via Francoforte; alle 10,30 appuntamento in via Is Mirrionis, di fronte alla scuola Italo Stagno; alle 11 in via Cadello, di fronte all’ingresso del parco di Monte Claro. I partecipanti attraverseranno avanti e indietro i passaggi pedonali, muovendosi in gruppo per alcuni minuti - i ciclisti spingendo la bici a mano - per comunicare il loro messaggio: il ricordo delle vittime, il diritto di muoversi in sicurezza e insieme la richiesta di prevenzione perché la sicurezza sia garantita.

Gli attivisti di Amici della Bicicletta, Donne in Bici e Micromobilità e Ciclofficina Sella del Diavolo, che organizzano l’evento, chiedono, tra le altre cose, di prevedere strade scolastiche pedonali davanti ad ogni scuola italiana, di promuovere la legge nazionale per l’istituzione della Città 30 in tutte le città, come è stato fatto dalla Spagna nel 2021; di ripristinare le risorse economiche per progettazione di infrastrutture ciclabili urbane, tagliate mesi fa dal Governo Meloni, per rendere tutte le strade sicure per gli utenti in bicicletta; di introdurre l’obbligo di installazione del dispositivo Isa (intelligent speed assistance), che limita la velocità delle auto dal 7 luglio 2024, estendendone l'installazione su tutti i veicoli circolanti, non solo sulle nuove immatricolazioni, e vietando la possibilità di disattivare l’Isa da parte del guidatore.

