La protesta dei sindacati davanti al Consiglio: «No ai tagli sulla scuola» 

L’avevano minacciato, ora la piazza sembra essere l’unica soluzione. Oggi, dalle 11.30 alle 13 sotto il Consiglio regionale, si tiene un presidio organizzato da Flc Cgil, Cisl Scuola, Snals Confsal e Fgu Gilda Unams in concomitanza con la convocazione dell’assemblea regionale della scuola. La protesta dei sindacati è legata alla contrarietà al Piano di dimensionamento, che prevede la cancellazione di 42 autonomie scolastiche su 270. Non ci sarà la Uil: «Questo è un provvedimento che, semmai, si può bloccare a Roma», dice Giuseppe Corrias, il rappresentante per la Scuola dell’Unione italiana del lavoro. «Abbiamo sempre combattuto contro il dimensionamento, ma l’obiettivo non può essere la Regione: l’assessore si è opposto al tavolo. Il dimensionamento si combatte con i ricorsi al Tar e non in piazza».

Le ragioni

La Cgil, invece, ha già preso la strada di via Roma: «Arriviamo a questa protesta dopo aver riscontrato, purtroppo, l’indisponibilità del Consiglio regionale ad ascoltarci», spiega la segretaria regionale Flc Cgil Emanuela Valurta, ricordando che «il 24 ottobre l’audizione prevista in Commissione è saltata per l’assenza dei componenti di maggioranza e due giorni fa è stato annullato l’incontro previsto con il presidente Pais e i capigruppo». Il sindacato chiede al Consiglio regionale di «non rendersi corresponsabile delle scelte dannose imposte dal Governo nazionale». Da qui la protesta in via Roma, «per rappresentare il punto di vista della comunità educante della scuola sarda – prosegue la segretaria Flc Cgil – con l’auspicio che chi governa la Sardegna si renda conto delle conseguenze dei tagli e delle profonde trasformazioni che il dimensionamento proposto, se attuato, potrebbe produrre, non solo per il personale scolastico ma a danno delle comunità della nostra regione, delle aree interne già spopolate, dei giovani studenti e del diritto allo studio». Dall’opposizione, alla Camera, si leva la protesta di Francesca Ghirra. La deputata cagliaritana ha presentato un’interrogazione al ministro dell'Istruzione e del Merito e a quello dell'Economia e delle Finanze per chiedere che vengano rivisti i parametri del dimensionamento scolastico, che porterebbero a un vero e proprio stravolgimento della rete scolastica in Sardegna, con la chiusura o l’accorpamento di ben 50 plessi scolastici, con conseguenze gravi per tutte le comunità interessate, per il personale scolastico coinvolto, ma anche per gli studenti e le loro famiglie.

La parlamentare

«L’applicazione di questa riforma irrazionale produrrà un taglio per i prossimi tre anni di 780 istituzioni scolastiche, in aggiunta a quello delle 47 istituzioni già operato nell’anno scolastico 2023/2024. Per la Sardegna questo significherebbe la chiusura di fondamentali presidi proprio nelle comunità più fragili, quelle che fra mille difficoltà vivono nelle zone interne e periferiche», dichiara Ghirra. «I ministri si attivino subito per modificare i parametri: è inaccettabile che si continui a risparmiare sulla scuola, che rappresenta il più importante strumento di inclusione, di crescita e contrasto al disagio giovanile». Conclusione: «Parteciperemo all'assemblea sindacale regionale indetta da Flc Cgil, Cisl Scuola, Snals Confsal e Fgu Gilda contro questa proposta di piano di dimensionamento e perché la Sardegna possa avere una scuola migliore».

L’assessore

L’assessore all’Istruzione Andrea Biancareddu, invece, è stupito dalla protesta: «È allo studio un disegno di legge per provare a tenere aperte anche le autonomie accorpate», osserva. «In ogni caso, chiederò una proroga al dimensionamento, prevista nel decreto del ministro, dal 30 novembre al 31 dicembre, per studiare meglio la materia. I punti di erogazione, cioè le scuole attuali, non chiuderanno: neppure nei luoghi più sparuti. Se poi un preside si ritrova qualche alunno in più e questo può creare un fastidio perché la dirigenza viene spostata, faccio per dire, da viale Sant’Avendrace a Cagliari a via Bacaredda, ci può stare, ma nulla c’entra con il diritto allo studio. Oggi abbiamo 270 autonomie e 220 dirigenti, il che significa che 50 autonomie sono già guidate in reggenza. Lo ribadisco: questi argomenti, a tre mesi dalle Regionali, non c’entrano con il diritto allo studio, che dipende dagli investimenti che fa lo Stato. Parliamo di trasporti, di insegnanti di sostegno, di edifici e altro. Per quanto ci riguarda, siamo la sesta Regione per fondi spesi in favore, ad esempio, dell’inclusione dei ragazzi disabili».

RIPRODUZIONE RISERVATA