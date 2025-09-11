La protesta dei ristoratori: «La palma di piazza Savoia è un pericolo per i cittadini»  

La grande palma di piazzetta Savoia? «Bellissima, ma molto pericolosa perché quando c’è vento le foglie secche, piuttosto pesanti, precipitano sui sottostanti tavolini all’aperto dei locali mettendo a rischio l’incolumità delle persone». A lanciare l’allarme sicurezza è David Bullegas, titolare dello storico ristorante Manàmanà. Il problema si trascina da tempo, al punto che già a luglio il caso era approdato in Consiglio comunale in virtù di un’interrogazione dell’opposizione.

Nulla di fatto

Eppure, a distanza di due mesi, nessun intervento di potatura è stato effettuato. Il motivo? «Abbiamo difficoltà ad intervenire così in alto», ha spiegato l’assessora al Verde pubblico, Luisa Giua Marassi, «tuttavia stiamo cercando una soluzione e presto interverremo».

Ma Bullegas insiste: «Quando soffia il maestrale si rischia l’incidente. A luglio e agosto è capitato diverse volte e solo per un caso fortunato nessuno è rimasto ferito. Grossi pezzi di palma sono caduti dall’alto sui tavoli, dove in quel momento non c’erano clienti. Meno male! Ma bisogna intervenire al più presto o installare reti di protezione. Anche per contenere le bacche dei ficus vicini, che rappresentano ugualmente un problema. La palma, tra l’altro, oscilla troppo. Bisognerebbe monitorarla per verificarne la stabilità e valutare un eventuale ancoraggio».

L’appello

«Premesso che la piazza è frequentata da famiglie, bambini e dai clienti dei locali», recita il testo dell’interrogazione presentata dai consiglieri Ferdinando Secchi, Alessandra Zedda, Marcello Corrias e Roberto Mura, «si interrogano sindaco e assessore competente per sapere se sia previsto un intervento al fine di prevenire rischi per l’incolumità pubblica».

A stretto giro la replica dell’assessora Giua Marassi: «Stiamo aspettando una risposta tecnica e un preventivo da parte di Edilizia acrobatica e altre imprese. Purtroppo con i nostri strumenti non siamo riusciti a potarla in quanto il mezzo più grande con la gru più alta non passa nelle stradine d’accesso. In tutti i casi a brevissimo sapremo come intervenire e interverremo».

