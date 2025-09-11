VaiOnline
Marina.
12 settembre 2025 alle 00:14

La protesta dei ristoratori: «La palma di piazza Savoia è un pericolo per i cittadini»  

Nelle giornate di vento dalla pianta cadono rami e fronde sui tavoli dei locali 

La grande palma di piazzetta Savoia? «Bellissima, ma molto pericolosa perché quando c’è vento le foglie secche, piuttosto pesanti, precipitano sui sottostanti tavolini all’aperto dei locali mettendo a rischio l’incolumità delle persone». A lanciare l’allarme sicurezza è David Bullegas, titolare dello storico ristorante Manàmanà. Il problema si trascina da tempo, al punto che già a luglio il caso era approdato in Consiglio comunale in virtù di un’interrogazione dell’opposizione.

Nulla di fatto

Eppure, a distanza di due mesi, nessun intervento di potatura è stato effettuato. Il motivo? «Abbiamo difficoltà ad intervenire così in alto», ha spiegato l’assessora al Verde pubblico, Luisa Giua Marassi, «tuttavia stiamo cercando una soluzione e presto interverremo».

Ma Bullegas insiste: «Quando soffia il maestrale si rischia l’incidente. A luglio e agosto è capitato diverse volte e solo per un caso fortunato nessuno è rimasto ferito. Grossi pezzi di palma sono caduti dall’alto sui tavoli, dove in quel momento non c’erano clienti. Meno male! Ma bisogna intervenire al più presto o installare reti di protezione. Anche per contenere le bacche dei ficus vicini, che rappresentano ugualmente un problema. La palma, tra l’altro, oscilla troppo. Bisognerebbe monitorarla per verificarne la stabilità e valutare un eventuale ancoraggio».

L’appello

«Premesso che la piazza è frequentata da famiglie, bambini e dai clienti dei locali», recita il testo dell’interrogazione presentata dai consiglieri Ferdinando Secchi, Alessandra Zedda, Marcello Corrias e Roberto Mura, «si interrogano sindaco e assessore competente per sapere se sia previsto un intervento al fine di prevenire rischi per l’incolumità pubblica».

A stretto giro la replica dell’assessora Giua Marassi: «Stiamo aspettando una risposta tecnica e un preventivo da parte di Edilizia acrobatica e altre imprese. Purtroppo con i nostri strumenti non siamo riusciti a potarla in quanto il mezzo più grande con la gru più alta non passa nelle stradine d’accesso. In tutti i casi a brevissimo sapremo come intervenire e interverremo».

