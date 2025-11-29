La protesta dei residenti: «Fermata della metro da mettere in sicurezza» 

La fermata c’è, il problema è arrivarci. Per chi risiede in via Galvani e dintorni, nella parte bassa di Genneruxi, accedere alla metro è un’impresa tutt’altro che semplice. A parte la non trascurabile distanza da percorrere a piedi, in via Mercalli - dove si trova la nuova pensilina - non ci sono marciapiedi e nemmeno strisce pedonali. Si è costretti a camminare a bordo strada lungo un sentiero sterrato pieno di insidie. In mezzo al fango. Tra buche, dossi ed erbacce. E con le auto che sfrecciano accanto, a pochi centimetri. Pericolosissimo. Di fatto si rischia la vita, specialmente la sera, quando in via Mercalli cala il buio pesto perché l’illuminazione è del tutto assente.

Il caso in Consiglio

Sul tema si registra un’interrogazione urgente a firma dei consiglieri d’opposizione Ferdinando Secchi, Alessandra Zedda, Marcello Corrias, Edoardo Tocco, Roberta Sulis, Raffaele Onnis, Stefania Loi e Roberto Mura. «La fermata», denunciano, «presenta gravi criticità in termini di sicurezza e accessibilità. I percorsi pedonali, infatti, sono costituiti da camminamenti sterrati non idonei per persone con disabilità, anziani e famiglie con bambini. Considerato che la metro rappresenta un’infrastruttura urbana strategica e che deve garantire standard conformi alle normative vigenti - mentre nel caso specifico lo scenario attuale espone i cittadini a forti rischi - si interrogano Sindaco e Giunta per sapere quali interventi intendano promuovere al riguardo».

Residenti in Municipio

Nel frattempo il comitato di quartiere “Genneruxi-Via Mercalli”, che vanta oltre 200 iscritti, è stato ricevuto dal primo cittadino. «Durante il confronto è stato affrontato anche l’argomento via Mercalli», riferisce il presidente del comitato Virgilio Ricci, 45 anni, «in generale abbiamo esposto tutte le principali criticità riscontrate negli ultimi mesi nel nostro quartiere in termini di viabilità, sicurezza dei pedoni, barriere architettoniche, illuminazione, inquinamento acustico e riqualificazione di aree verdi degradate». Nessuno si aspettava soluzioni immediate. «L’incontro è stato costruttivo e desideriamo esprimere il nostro ringraziamento per l’attenzione ricevuta. Per alcune situazioni (come gli attraversamenti) ci è stato assicurato che si cercheranno soluzioni a breve termine, mentre per gli interventi più complessi è previsto un nuovo incontro a febbraio, che stavolta si terrà nel quartiere». Chiunque potrà partecipare. «Sarà l’occasione per ascoltare e valutare le proposte del Comune».

