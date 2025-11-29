VaiOnline
Genneruxi.
30 novembre 2025 alle 00:22

La protesta dei residenti: «Fermata della metro da mettere in sicurezza» 

Niente marciapiedi né strisce pedonali «Via Mercalli è un percorso a ostacoli» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La fermata c’è, il problema è arrivarci. Per chi risiede in via Galvani e dintorni, nella parte bassa di Genneruxi, accedere alla metro è un’impresa tutt’altro che semplice. A parte la non trascurabile distanza da percorrere a piedi, in via Mercalli - dove si trova la nuova pensilina - non ci sono marciapiedi e nemmeno strisce pedonali. Si è costretti a camminare a bordo strada lungo un sentiero sterrato pieno di insidie. In mezzo al fango. Tra buche, dossi ed erbacce. E con le auto che sfrecciano accanto, a pochi centimetri. Pericolosissimo. Di fatto si rischia la vita, specialmente la sera, quando in via Mercalli cala il buio pesto perché l’illuminazione è del tutto assente.

Il caso in Consiglio

Sul tema si registra un’interrogazione urgente a firma dei consiglieri d’opposizione Ferdinando Secchi, Alessandra Zedda, Marcello Corrias, Edoardo Tocco, Roberta Sulis, Raffaele Onnis, Stefania Loi e Roberto Mura. «La fermata», denunciano, «presenta gravi criticità in termini di sicurezza e accessibilità. I percorsi pedonali, infatti, sono costituiti da camminamenti sterrati non idonei per persone con disabilità, anziani e famiglie con bambini. Considerato che la metro rappresenta un’infrastruttura urbana strategica e che deve garantire standard conformi alle normative vigenti - mentre nel caso specifico lo scenario attuale espone i cittadini a forti rischi - si interrogano Sindaco e Giunta per sapere quali interventi intendano promuovere al riguardo».

Residenti in Municipio

Nel frattempo il comitato di quartiere “Genneruxi-Via Mercalli”, che vanta oltre 200 iscritti, è stato ricevuto dal primo cittadino. «Durante il confronto è stato affrontato anche l’argomento via Mercalli», riferisce il presidente del comitato Virgilio Ricci, 45 anni, «in generale abbiamo esposto tutte le principali criticità riscontrate negli ultimi mesi nel nostro quartiere in termini di viabilità, sicurezza dei pedoni, barriere architettoniche, illuminazione, inquinamento acustico e riqualificazione di aree verdi degradate». Nessuno si aspettava soluzioni immediate. «L’incontro è stato costruttivo e desideriamo esprimere il nostro ringraziamento per l’attenzione ricevuta. Per alcune situazioni (come gli attraversamenti) ci è stato assicurato che si cercheranno soluzioni a breve termine, mentre per gli interventi più complessi è previsto un nuovo incontro a febbraio, che stavolta si terrà nel quartiere». Chiunque potrà partecipare. «Sarà l’occasione per ascoltare e valutare le proposte del Comune».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, non basta il cuore

Vantaggio di Esposito, poi la Juventus la ribalta con Yildiz 
l nello sport
Regione

Progressisti a congresso: Zedda eletto segretario, patto di lavoro con il Pd

Il partito cambia lo statuto interno e si dà una dimensione nazionale  
Alessandra Carta
Cronaca

Schianto sulla 131, muore a 40 anni: lascia un figlio piccolo

Una delle tre auto coinvolte avrebbe  imboccato la superstrada dalla complanare 
Marco Noce
Intervista su Videolina: aree idonee, servitù, rinnovabili

«Il Governo taglia fuori le Regioni: pronti a ricorrerre alla Consulta»

Il segretario del Pd Silvio Lai parla dell’ultimo decreto energia 
Nicola Scano
La vertenza

Protesta sospesa dopo l’incontro tra operai e ministra

Attesa per l’incontro a Roma: «Rilanciare subito Eurallumina»  
Antonella Pani
Turismo e fede

Piace il Cammino di Bonaria

I primi pellegrini in arrivo dalla Penisola: esperienza meravigliosa 
Marilena Orunesu
La storia

«Aiutatemi a riportare  a casa mio nipote: è in ospedale a Berlino»

Manuel Desogus è di Las Plassas,  ma da dodici anni vive in Germania 
Giovanni G. Scanu
Il premio

L’Oscar del business consegnato a Dubai alla sarda Valeria Petza

L’imprenditrice opera nell’immobiliare «Tecnologia e visione, vendo strategie» 
Giuseppe Deiana
Il caso

Trappola Atreju per il Campo largo

Conte invitato al dibattito, Schlein si ritira: la premier spacca Pd e M5S 