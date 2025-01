La protesta dei precari del Cnr: «Chiediamo un posto di lavoro stabile» 

I ricercatori precari del Cnr si mobilitano per chiedere di essere stabilizzati come previsto dalle normative vigenti. La protesta – scattata in tutta Italia – riguarda anche le sedi dell’ente attive in Sardegna: istituti e dipartimenti dove sono oltre quaranta i lavoratori inquadrati con contratti che non garantiscono continuità né al rapporto né al livello di produzione della ricerca. Una situazione che mette in pericolo progetti e studi condotti ad ampio spettro: si spazia dai lavori dell’Istituto di Bioeconomia di Sassari a quelli promossi dall’Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica di Cagliari. Futuro incerto anche presso l’Istituto di Scienze delle Produzioni alimentari e all’interno dell’ente di Sassari dove si indaga sulla sostenibilità dei sistemi pastorali nel bacino del Mediterraneo.

I lavoratori chiedono a Maria Chiara Carrozza, presidente del Cnr, di avviare immediatamente le stabilizzazioni come imposto dalla legge. Il budget stanziato copre il trienno 2025-2027.

