La protesta dei pastori, 19 archiviazioni 

Quella clamorosa protesta risale a poco meno di sei anni fa, febbraio 2019, messa in atto con modalità eclatanti: il latte che veniva gettato sull’asfalto è un’immagine ben impressa nella mente di tanti. Gli allevatori sardi scelsero quel tipo di manifestazione per urlare tutto il loro dissenso contro il prezzo del latte troppo basso. In provincia più di cinquanta allevatori furono denunciati, sette di questi andranno a processo il 31 gennaio. Per 19 è appena arrivata l’archiviazione dell’inchiesta ma per la maggior parte c’è ancora una situazione sospesa. Con conseguenze molto pesanti, che incidono gravemente nell’attività lavorativa. «Una su tutte l’impossibilità di partecipare ai bandi europei per accedere ai finanziamenti per le proprie aziende» spiega l’avvocata Cristina Puddu, che assiste circa cinquanta allevatori denunciati dopo i vari presidi di protesta. «Poi il blocco del porto d’armi: molti di loro sono cacciatori che si vedono impossibilitati al rinnovo del documento».

I presidi

Quel mese di febbraio di cinque anni fa fu costellato di manifestazioni, in media una al giorno, in tutta l’Isola. La provincia di Oristano non fece eccezione. I presidi sorsero in gran parte sulla Carlo Felice, spesso nelle zone dei caseifici, quelli con il numero più alto di pastori finiti sotto inchiesta sono Marrubiu e Abbasanta. Per quest’ultimo in 15 ricevettero la comunicazione di fine indagine oltre quattro anni fa, nel settembre 2020; da allora nessun’altra notifica, silenzio totale. La loro posizione è, dunque, sospesa. Così come non si conosce alcun esito delle denunce scattate dopo i presidi di Sedilo con 3, Mogorella 1, Bauladu 3 e ancora Abbasanta 2. Le istanze della difesa che chiede di conoscere lo stato dell’iter sono rimaste senza risposta. «Ancora, per 2 allevatori è stata presentata l’opposizione al decreto penale di condanna e dal dicembre 2020 nessun riscontro» afferma ancora l’avvocata Puddu.

L’archiviazione

La posizione di nove allevatori, denunciati dopo il presidio di Marrubiu nei pressi del caseificio Sepi, e di altri 10, finiti sotto inchiesta a Paulilatino per la protesta attivata nella rampa che poi sbocca sulla 131, è stata archiviata. «Per infondatezza della notizia di reato» spiega Cristina Puddu. Un epilogo arrivato a quasi sei anni dalle manifestazioni.

