La protesta dei campi per i tagli del Consorzio 

Protesta per la decisione del Consorzio di bonifica della Sardegna di diminuire del 30% l’erogazione dell’acqua a causa della siccità. «Le criticità maggiori ricadono su chi ha impianti di irrigazione di vecchia generazione, che consumano molta acqua. Invece, i soci della cooperativa agricoltori Villacidro utilizzano impianti ad ala gocciolante a basso consumo, quindi, con il 70% probabilmente si riesce a soddisfare le varietà precoci, un po’ di difficoltà su quelle tardive – dice Giuseppe Ecca, presidente dell’associazione agricoltori –. Un’altra criticità è legata agli impianti frutticoli nuovi che sono rimasti senza dotazione di acqua, bastavano anche solo 1.500 o 2.000 metri cubi, ma il Consorzio non ha previsto nulla per i nuovi impianti. Una restrizione era necessaria, ma avrebbero dovuto marcare una differenza tra chi produce beni primari come noi e chi produce energia», conclude Ecca.

«Nell’assegnazione delle risorse idriche, si dovrebbe fare una distinzione tra colture annuali e colture arboree. Se per il mais si ha la perdita di un’annata agraria, nel caso degli agrumi si perde per sempre la produzione. Dispiace che i vertici del Consorzio non percepiscano questa differenza», dice Giovanni Muscas agricoltore di Villacidro.

